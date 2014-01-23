余永定：应加快汇率市场化改革 改变人民币国际收支结构

路透北京1月23日 -中国社会科学院学部委员余永定周三表示，在对中国经济增长影响可控的情况下，今年中国应加快推进汇率市场化改革，改变人民币国际收支结构，带动资产配置向更为合理的目标迈进。

近来接近“破6”的人民币对美元汇率增加了外界对中国汇率改革进程的关注。新华社援引余永定在瑞士达沃斯的话称，目前人民币资产的配置结构不尽合理。从资产负债的角度来看，中国经常项目长期处于顺差，形成资本输出，表现尤为明显的是超过三万亿美元的巨额外汇储备。

他解释说，中国长期以来将大量外贸顺差带来的经常项目顺差转化为美元计价的外汇储备，面临缩水风险，且主要投资标的美国国债收益率较低。

此外，中国国内资金现状是储蓄大于投资，说明是投资需求得到满足后，用剩余资金生产出可供出口的商品，从一个侧面表明国内投资需求利用本国资金即可，无需引入过多外资，因为引入外资相当于形成中国的人民币债务。在人民币升值背景下，这部分债务实际价值会高。

余永定建议，通过汇改逐步实现人民币国际化，带动人民币资产合理配置，“我认为，需要通过人民币国际化，增加中国的人民币债权比重，即用人民币计价方式借钱给外国机构，外国机构可发行人民币债权形式融资。”

他还建议改善资本流动“进出”中国两个方向，实现资产合理配置；在吸引外资的政策上无须过于宽松和优惠，管住进项；多鼓励海外机构发行人民币债券；通过刺激内需来增加进口、减少顺差。

人民币兑美元2014年初至今升值幅度有限，但期间最高触及6.0406元的历史记录高位，不仅如此，当前交易价格距离涨停板仅有几十个点子，且与CNH的价差扩大至200个点子左右，境外人民币汇价更高亦加重境内升值压力。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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