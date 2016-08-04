调查：中国央行干预压制人民币空头押注 资金涌入则提振亚币

图为一处自动柜员机上的人民币和美元标志。 REUTERS/Bobby Yip

Reuters8月4日 - 路透新加坡8月4日 - 路透调查显示，过去两周对人民币的空头押注降至逾三个月低点，因在人民币跌破关键心理水准后，中国人民银行稳定了人民币汇率。

与此同时多数其他亚币人气更加乐观，因全球投资者为寻找更高收益持续涌入亚洲股市和债市。

根据路透从周二到周四对20位基金经理、分析师及汇市交易员的调查，一些亚币的多头押注为两三年来最高。

调查显示，押注人民币进一步下跌的部位降至4月底以来最低。

上月人民币兑美元跌破重要的6.7关口，接近六年低点。但自那以来反弹1%，因中国人民银行入市干预，以放缓人民币贬值速度。近期美元走软亦帮助了人民币的反弹之势。

不过周三出炉的另一项路透调查显示，中国人民币兑美元未来一年料贬值逾3%，贬幅大于一个月前的预期，因中国经济苦于维持动能不易，而美元则因美国终将升息的看法而走高。分析师称，中国央行将允许人民币恢复贬值。

过去几周美国数据令人失望，尤其是第二季经济增长数据欠佳，已使投资者降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)近期升息的预期，使美元失去动能。

而在英国公投决定退出欧盟后，包括欧洲央行和英国央行等其他主要货币当局，则预计将进一步放宽政策。

这样的刺激料将把更多资金推向新兴亚洲，因投资人急寻更好的收益。

印尼卢比的多头押注规模为2014年4月以来最大。

韩元多头仓位为2014年7月来最高，受股市净流入带动。

对泰铢的多头押注受资本流入带动升至2013年4月来最高，台币的看涨押注为自2013年1月来最高。

外资对印度股票和债券的需求提升印度卢比多头仓位至2015年4月来最高。

但马来西亚林吉特逆势而行，因对一马发展基金丑闻和疲弱油价的担忧，空头仓位小幅上升。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场 极度作多美元。

该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

8月 4日 0.12 -1.01 -0.52 -0.84 -0.67 -0.56 0.16 -0.04 -0.56

7月21日 1.01 -0.50 0.06 -0.63 -0.37 0.11 0.04 0.10 -0.20

7月 7日 1.12 -0.11 -0.38 -0.69 0.09 0.24 0.06 0.18 -0.10

6月23日 0.51 -0.12 -0.47 -0.44 -0.03 0.32 0.11 -0.02 -0.04

6月 9日 0.49 0.14 -0.03 -0.20 0.08 -0.05 0.30 -0.16 0.12

5月26日 0.96 1.22 0.74 0.75 0.79 0.48 1.08 0.35 0.91

5月12日 0.52 0.75 0.57 -0.08 0.51 -0.22 0.46 0.28 0.24

4月28日 0.02 -0.36 -0.21 -0.25 -0.06 -0.46 -0.30 0.26 -0.03

4月14日 -0.20 -0.72 -0.57 -0.42 -0.23 -0.38 -0.75 -0.40 -0.16

3月31日 -0.13 -0.96 -0.78 -0.39 -0.39 -0.30 -0.93 -0.69 -0.12

3月17日 0.21 -0.08 -0.01 -0.59 0.06 0.08 -0.26 -0.47 -0.16

(完)