人民币巨浪来袭 但美国基金经理及车商仍长期看好中国

图为人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透8月12日 - 对许多美国企业及投资者而言，本周中国意外贬值人民币之后全球市场经历的剧烈震荡，意味着他们在当前中国经济前景不确定性与长期增长希望之间做权衡时面临着挑战。

中国本周意外使人民币兑美元贬值；在此之前，有更多数据显示其经济增长正在放缓。

全球投资者反应剧烈，大举抛出那些营收大量来自中国的公司股票，特别是汽车股和奢侈品类股。不过，美国制造业者和基金经理人大多表示，比起短期投资人的不安，他们更加看重的是长期需求。

“长期而言，我们仍然看多中国，”福特(F.N)汽车全球采购主管Hau Thai-tang周三对投资者说。

他说，在进一步证据表明经济成长放缓之前，福特已提前调低了今年在中国的销售预估。

他指出，如果中国的“衰退旷日持久”，该公司将采取行动来平衡供需，“目前阶段我们没有见到像这样的情况。”

通用汽车(GM.N)本周对投资者表示，仍预期会在中国市场取得佳绩，预计人民币贬值并不会对公司财务结果产生实质影响。中国是该公司最大的汽车销售市场。

通用在中国销售的汽车多数为本地生产，这就形成了汽车厂商所谓的“自然对冲”机制，能够规避汇率波动风险。

不过，股东们的观点迥然不同，他们周一以来一直在卖出股票。通用股价周一以来下滑约5.0%，目前较每股33美元的IPO价格下跌将近9.0%。福特股价同期也跌约3.0%。

**维持对中国的押注**

尽管股价下滑，但对营收增长依赖中国业务的美国企业有大量持仓的基金经理对路透表示，虽然未削减持股，但他们仍保持警惕。

“我仍看好。我认为长期来说我们将看到更多刺激举措，像过去一样，修建桥梁和基础设施，来提振需求，”Calamos Hedged Equity基金的联席投资组合经理Gary Black表示。

但Black补充说，他还计划投资谷歌等对中国没有曝险的科技和媒体企业。高盛列出了20家最为依赖中国业务营收的美国企业，Black所在的基金持有其中13家企业的股权。

高盛列出的这20家企业包括：美光(Micron Technology)、应用材料(Applied Materials)和美赞臣(Mead Johnson)。

最为依赖中国业务的美国企业和基金图表：reut.rs/1h3seqS

(完)

(编译 李婷仪/郑茵/杜明霞；审校 王颖/王丽鑫/张若琪)

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