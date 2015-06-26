综述：离岸人民币步入资本和金融账户下加速推进的新阶段

作者 倪蔚丹

路透北京6月26日 - 离岸人民币债券市场本周频添新成员，日本首支人民币债券亮相，蒙古国加盟人民币主权债发行队伍，而首宗赴台湾挂牌的中国准主权人民币债亦蓄势待发。专家认为，人民币国际化已从经常账户下支付结算发展较快的阶段，逐步转向经常账户、资本和金融账户双向推进的新阶段。

他们并称，中资机构赴海外发行人民币债券将是未来的发展趋势。离岸人民币债市将以平稳增速在总量、品种及发行者上多面开花，但不会是突飞猛进式的一蹴而就。随着中国逐步放松对资本流动与人民币可兑换的限制，资本和金融账户下的人民币国际化增速将会进一步加快。

“在岸市场开放程度越高，可兑换程度越高，那么人民币在资本和金融账户下的跨境使用会迅速的增长。目前正处在这样一个阶段。”交通银行首席经济学家连平对路透说。

他指出，人民币国际化在经常账户下发展到一定水平之后，自然会在资本和金融账户下的交易往来当中加以使用。这种使用和在岸人民币市场的开放以及人民币可兑换程度之间有着非常密切的关系。人民币国际化需要在岸的人民币市场逐步开放，但同时也需要在世界主要金融中心或区域性金融中心形成离岸人民币的交易市场才能进一步发展。

两位消息人士周三透露，中国人民银行及国家发展和改革委员会将修订相关办法，开放大陆境内金融机构赴台湾发行人民币债券（宝岛债）；待相关办法出台后，国家开发银行即可来台发行宝岛债。

发行宝岛债对中资机构与台湾而言，不失为一个双赢之举。这既顺应了台湾人民币市场的发展需求，同时，由于国际市场上的利率水平低于中国境内，发行成本优势与人民币币值稳定的双红利将调动中国境内机构在离岸市场筹措资金的积极性。由于人民币币值保持相对稳定，而国际美元较之人民币仍有一定的升值空间，发行人民币债的风险小于美元债。

连平指出，允许中国金融机构赴台发行宝岛债将丰富发债主体，为市场提供符合各种风险偏好的投资产品，促进人民币在境内外双向流动；同时，这也是推动离岸市场进一步发展的需要。

“像国开行这类债券，都是属于利率债，是没有风险的。将来也可以适当的考虑稍微有一些风险的产品，比如说一些企业发的债券。”他并建议，未来也可在地方政府债券发展较为成熟之际，鼓励地方政府到海外发债；同时，除了丰富发行主体与债券数量，品种上还可尝试人民币计价的基金与理财产品。

中国信托商业银行大陆事业处处长杨铭祥指出，台湾监管层亦希望未来通过人民币计价产品多元化与构建台湾离岸人民币中心，增加人民币在台湾境内的流通性。2012~2014年，台湾金融业的获利每年均在创新高，这与其参与包括人民币衍生品在内的人民币投资有直接关联。

“台湾目前对人民币产品还有一些限制，但是在限制下还有这样的成绩，未来还会有更多的发展。”他称。

欲浏览台湾人民币存款走势图，请点击：link.reuters.com/bap94w

**人民币国际化步入新阶段**

业内人士认为，中国应继续立足于实体经济的需求，把握全球流动性短缺背景下的人民币国际化机遇。目前中国正冲刺人民币资本账户可兑换“最后一公里”，政策导向与市场需求形成共振，带动人民币国际化步入在资本和金融账户下加速发展的新阶段。

连平指出，随着人民币走出国门，离岸人民币资金池渐增至一定规模后，当地人民币持有者的投资需求将应运而生。此时需要在离岸和在岸的主体市场之间搭建有机联系，互相之间遥相呼应。而随着中国逐步放松对资本流动与人民币可兑换的限制，将带来较快增长的新领域，即资本和金融账户下的人民币国际化增速会进一步加快。

“（人民币国际化）现在正处在由经常账户下的这种交易——支付结算发展比较快的阶段逐步转向资本和金融账户也有一个新的发展得较快的领域，然后两个方面同步向前推进的一个新阶段。”他指出。

而“一带一路”战略实施，也将提升当地人民币需求并壮大离岸人民币债市规模。市场人士周四透露，中国银行为“一带一路”基础项目提供融资而在全球发售的包含离岸人民币、欧元、新加坡元和美元四个币种的中期票据受到市场追捧。此次总规模35.54亿美元的募集规模获共计120亿美元认购额，超额认购倍数2.4倍。

从中国决策层的表态来看，稳步推动资本账户进一步开放，亦为人民币国际化增添加速度。再考虑到全球流动性面临由宽松转向短缺的新变化，发达经济体在全球经济中的占比呈现下降趋势，其未来还可能退出量化宽松货币政策，从而为人民币提供成为新的国际货币以补充全球流动性的良机。

“人民币国际化可以补充全球贸易投资对流动性的需求，这既是应对全球经济低增长的需要，也有助于维护国际货币体系稳定，从而有利于现有国际货币发行国。”中国人民银行金融研究所所长姚余栋周五在刊登于第一财经日报的文章中写到。

中国央行副行长范一飞周五在2015陆家嘴论坛上指出，随着一系列金融开放政策的实施，距离实现人民币资本项目可兑换的目标越来越近。上海国际金融中心建设要实现与自贸区改革的联动，争取率先实现资本项目可兑换，进一步扩大人民币跨境使用，加快人民币国际化步伐，使人民币成为全球主要的交易储备和定价货币。

他表示，未来央行和有关单位进一步推动人民币资本项目可兑换改革主要内容包括：打通个人跨境投资渠道，推出合格境内个人投资者(QDII2)境外投资试点；完善沪港通，推出“深港通”；修订外汇管理条例，取消大部分的事权审批；提高境外机构投资者投资中国资本市场的便利性等等。

不过离岸人民币市场的发展不会是突飞猛进式的。连平分析称，因为贸易渠道输送的人民币相对稳定，离岸人民币债市的发展将受到当地市场容量制约。而且随着人民币汇率波动，在人民币贬值时期，离岸人民币资金池规模甚至可能减少。此外，双边监管上也不会无限度放宽离岸人民币债券发行，仍会有审批程序控制节奏。

“我始终认为人民币国际化是一个长期的过程，而不是说像有些观点认为似乎可以一蹴而就，十年就可以达到相当高的水平。”他说。（完）

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 26,913.2 107

渣打 21,095.4 52

法巴 14,330.2 40

星展 5,530.1 27

法国农业信贷 3,633.4 12

**本周市场动态**

--日本首只以人民币计价的公司债券周三由三菱东京日联银行 8306.T 正式发行，另外两大银行瑞穗 8411.T 和三井住友 8316.T 也在积极筹备人民币债券的发行。继香港点心债、新加坡狮城债和法国凯旋债之后，海外人民币债券市场又将多一个外号--富士山债。

--继英国发行首只人民币主权债后，蒙古国也加入人民币主权债发行队伍。据参与路演的市场人士透露，蒙古国目前正在市场为其三年期人民币债券广泛寻找投资人，最终票面利率定在7.5%。

--香港金融管理局（HKMA）周二称，将会由7月20日起延长人民币流动资金安排日间回购协议的运作时间，以配合人民币即时支付结算系统于同日起延长其运作时间。

--汇丰控股(HSBA.L)周一宣布，将成为瑞士再保险SRENH.VX在中国的托管银行，为该行保管中国证券。

--据伦敦金融城政府的数据，去年伦敦的中国人民币交易额增长了一倍以上，进一步显示英国与中国之间的金融联系加深。

(审校 杨淑祯)

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