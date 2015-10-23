上海自贸区将率先放开资本项目 建国际金融资产交易平台（更新版）

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路透北京10月23日 - 中国央行研究局局长陆磊周五表示，上海自贸区将率先实现人民币资本项目可兑现，扩大人民币的跨境使用，最终推动人民币和资本“走出去”，并探索构建国际金融资产交易平台。

他在国务院政策例行吹风会上并表示，合格境内个人投资者境外投资试点（QDII2）是一项国家层面的金融改革和开放举措。目前，根据国务院统一部署，央行相关部门正在认真研究制定相关方案。

“关于QDII2的方向是不变的，资本项目可兑换进一步推动中国的金融改革开放和创新的总的方向是不变的。”他强调，推动资本项目可兑换要关注金融市场和实体经济发展方向。

陆磊介绍，根据《进一步推进中国（上海）自由贸易试验区金融开放创新试点 加快上海国际金融中心建设方案》，将在上海自贸区内探索在金融业市场准入负面清单制度，并开展相关试点工作，支持民营资本进入金融服务业，设立包括但不限于民营银行在内的各类金融机构。

目前，上海拥有中国外汇交易中心、上海黄金交易所、上交所、上期所、上海清算所等一系列金融市场平台。

陆磊表示，在未来一段时间我期望过相关的金融改革创新和开放措施，建立探索上述的这些金融市场能够构建国际金融资产的交易平台，使得境外投资者参与境内金融市场的渠道得以拓宽，也推动这些金融市场能够配置好境内境外两种金融资源。

上海金融办主任郑杨表示，将稳步有序推进《方案》落地实施，对于已经有基础的内容，要扩大功能和规模。比如拓展自由贸易账户功能、扩大人民币跨境使用、拓宽人民币投资回流渠道等。对于需要出台细则的内容，要配合国家金融管理部门，尽快形成实施细则和操作方案。比如合格境内个人境外投资试点。

**启动自由贸易账户的本外币一体化业务**

《方案》首次提出启动自由贸易账户的本外币一体化业务。央行上海总部副主任张新介绍，目前账户的功能是非常全面的，去年6月启动自由贸易账户功能的时候仅开通了人民币服务，今年年初央行总行和外汇局对账户系统进行全面评估，决定引入外汇功能，现在是本币和外币合一的单一账户，企业不用开若干个专业账户，开一个账户就可以了。

张新表示，方案出台后，将支持企业主体利用自由贸易账户进一步开展跨境的投融资创新业务，并支持金融机构，立足中国的金融市场参与国际金融市场的竞争，做大做强服务实体经济走向国际的整个金融产业链。

就如何防范资本账户开放可能带来的短期投机资金和金融套利问题，张新称，主要从制度设计和信息管理系统，即建立事中事后监管系统来把控风险。

比如，在可兑换、审慎推动的制度设计上，明确提出来不搞全面的、自由的可兑换，而是搞分类别、有管理的可兑换。所谓分类别，也就是不是所有的项目都可以可兑换，而是对于实体经济有重大意义的一些项目优先推动可兑换。

在具体的操作上，对境外融资规模、币种的错配、短期资本流入都有很细的宏观审慎管理框架。企业能到境外进行怎么样的跨境投融资服务，与其资本金挂钩，在资本金一定的倍数内可以自由的进行跨境投融资活动，如果超越了就要受宏观审慎管理制度的约束等。

郑杨亦强调，上海自贸试验区和国际金融中心建设是相互关联、相互促进的关系。自贸区为加快推进国际金融中心建设提供了新的动力和契机，自贸区各项改革措施都是有利于促进上海金融业发展，不断完善上海金融市场体系和金融机构的集聚，能够逐步形成与国际通行做法相衔接的金融运行机制。

中国国务院周三常务会议决定，进一步深化上海自贸试验区金融改革试点，为服务实体经济积累经验。包括逐步提高人民币资本项目下可兑换程度，研究启动合格境内个人投资者境外投资试点（QDII2），拓宽境外人民币投资回流渠道。（完）