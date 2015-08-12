人民币不会趋势性贬值 只需协调好对外开放步伐和措施--央行专家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月12日 - 中国央行周二宣布完善人民币兑美元中间价的报价。对此央行研究局首席经济学家马骏称，完善汇率报价机制有利于提高人民币汇率中间价的市场化程度及其基准性。11日中间价出现近2%的贬值，主要原因是其与上日收盘价之间差价的大幅收窄，不应该被解读为人民币将出现趋势性贬值。
人民日报周二刊发他的文章称，中国不会与俄罗斯、巴西等国的汇率一样面临新一轮的贬值压力。同时也不用担心随着中国资本项目的逐步开放而出现大规模资本流出，从而导致人民币贬值压力。
“只要对外开放的步伐和各项措施能保持协调，就可以将跨境资本流动的风险管理好，避免其对汇率造成大的冲击。”他表示。
马俊称，汇率是否贬值取决于该国基本面。俄罗斯、巴西等国家近期面临贬值压力除了经济负增长等基本面原因外，主要还因石油等大宗商品价格下跌恶化其国际收支，因此担心中国会步其后尘是不必要的。
他并称，中国资本项目逐步开放可增加中国市场参与者在全球配置金融资源的自由度和灵活性，让更多的机构和居民进行对外投资，也意味着国外资本可增加对中国的投资。欧洲国债收益率远不及中国债券市场的国债、金融债和企业债，因此中国债券市场对欧洲投资者的吸引力是非常大的。
中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。央行新闻发言人明确表示，将密切监测市场，稳定市场预期，确保人民币汇率中间价形成方式的有序完善。（完）
(发稿 王蕾；审校 曾祥进)
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