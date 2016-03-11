揭开人民币“市场化”外衣下的维稳：重回中间价指引

2010年11月7日，在北京拍摄的人民币和美元纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海3月11日（作者 张金栋） - 近期人民币兑美元汇率表现从各个维度看，似乎都符合监管层提出的“市场化”特征，但实际上不管是中间价还是市场价，都还有较为明显的人为干预痕迹。市场供求指向、保持对一篮子货币基本稳定和稳定市场预期三个目标在不同时期只能有所侧重。

分析人士指出，今年开始监管目标从此前的保持篮子货币基本稳定转向市场预期稳定，春节后人民币中间价重新波动，但更多的参照隔夜国际美元变动，只是在美元升值时候的弹性低些，而美元贬值时弹性高一些，形成“易升难贬”格局。

另外中间价与市场价的偏离也维持在较小范围内，只要超过这个区间，就会有大行出来提供流动性。预计这种状况可能延续至贬值预期明显淡化，代客结售汇出现相对平衡，届时市场供求指向为重点目标可能重新起航。

“近期人民币中间价跟隔夜国际美元走，而市场价基本在中间价四五十点子范围内波动，感觉是美元指数走向决定人民币表现，不是人民币基本面。”一中资行交易员调侃称。

中国央行研究局首席经济学家马骏在年初就指出，“通过观察两日中间价变化来判断央行的意图是一种误解，市场人士应主要看中间价与收盘价价差和篮子汇率变化的关系。”很显然，近期市场表现非常“符合”这种说法。

欧央行周四晚间利率决议以及会后声明远超市场预期，国际美元指数.DXY大幅回落，并创下近一个月新低，周五早盘人民币对美元即期涨超280点子，与中间价双创年内新高。

中银香港高级经济研究员应坚称，从近期市场表现看，中间价对市场引导性及参考性加强，人民币有转强迹象。随着人民币阶段性持稳，企业结汇需求上升，反过来进一步带动汇率走强；部分企业去年底对资产负债结构调整可能生变，人民币贬值压力会有所减轻。

但分析人士也担忧，现在是外部环境转好，给了人民币喘息机会，这种平衡状况的持续性待考验。路透最新调查，美联储年内仍有1-2次加息，若届时国际美元再现强势，人民币仍面临下行压力，虽然这种可能性并不大。

“我认为，央行在抓机会，趁着美元下跌，人民币来一波反弹，就算后面外部环境真的转差，那年初至今累计1.5%的反弹空间也给监管层不错的空间了。再不行，就等嘛，又不是没等过。”一外资行分析人士表示。

周小川行长2月接受专访时也指出，“改革的艺术在于：有窗口时就果断推进，没窗口时不要硬上，可以等一等，创造条件。”

当然判断人民币贬值预期是否淡化，需要观察企业结汇意愿是否增强，个人购汇意愿是否下降；外汇专家韩会师就撰文指出，判断人民币贬值预期的最终的观察指标是银行代客结售汇的净差额，若未来结售汇逆差明显收窄甚至转为顺差，则可能判断贬值预期明显弱化。

**中间价引导比外储划算**

梳理去年8.11汇改以来的进程可以发现，汇改绕了一圈，监管层似乎又回到过去的中间价“指引信号”上。

“很显然，相比用外储维稳，中间价几乎都没什么成本。”一外资行分析人士指出。

去年8.11汇改重大成果之一，就是人民币对美元中间价定价更加参考上日收盘价，更体现供求关系和对市场力量的尊重；当时市场纷纷解读，汇改有意淡化中间价的信号指引作用；当然汇改未取消中间价，就是为了防止有朝一日的“意外”，只是这“意外”来的有些快。

去年12月监管层又提出维持一篮子货币指数(CFETS)稳定，而美联储加息后国际美元调整时，人民币兑美元继续小幅贬值；监管层对汇率锚摇摆不定也让市场无所适从，贬值预期不断强化。于是1月份人民币中间价再度“冰冻”，稳定市场预期成为主要目标。

而为维稳汇率，半年内中国外汇减少逾4,200亿美元，累计降幅超12%，这显然不是可持续的。好在随着监管层积极主动与市场沟通，且外部环境持续改善，稍早前央行公布的2月外储减少286亿美元，较上月的994亿美元降幅明显减少。

当然监管层除了加强中间价指引外，也在其他方面降低维稳成本。例如，通过掉期市场不但可以获取低成本的美元流动性，也可以通过压低掉期曲线，淡化贬值预期。

今年以来境内长端美元/人民币掉期一路下滑，一年期美元掉期点从年初的1,300点子附近下降到目前的680点子左右，降幅近半，已经明显低于利率平价的合理报价。

至少维稳已经出了一些成果。基金经理人及银行人士指出，去年曾有三种对冲基金类型重金押注中国人民币大幅贬值，其中两种类型已经撤出这类押注，只剩下一些极度看空的“黑天鹅”对冲基金仍持有长期押注部位。

**摇摆不定的目标**

2015年8月11日中国央行启动中间价汇改；央行在会后声明中明确指出，将更大程度地发挥市场供求在汇率形成机制中的决定性作用，促进国际收支平衡。

12月11日中国央行正式发布CFETS人民币汇率指数，货币网特约评论员文章中称，人民币汇率不应仅以美元为参考，也要参考一篮子货币。…逐渐把参考一篮子货币计算的有效汇率作为人民币汇率水平的主要参照系，有利于保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。

2016年1月7日两篇货币网评论员文章继续强调，更多发挥使出在汇率形成机制中的决定性作用，进一步提高中间价的市场化程度和基准性，保持人民币汇率对一篮子货币在合理均衡水平上的基本稳定。

1月11日央行研究局首席经济学家马骏指出，保持一篮子汇率的基本稳定，是在可预见的未来人民币汇率形成机制的主基调；中间价定价引入稳定篮子因素，同时适当限制单日人民币对美元波动的汇率调节机制，未来还可能引入根据宏观经济走势让汇率会一篮子适度走强或走弱的机制。

2月13日央行行长周小川指出，在汇率形成机制改革中，会明显强化一篮子货币的参考作用，但不是盯住一篮子。对于一篮子货币的参考程度，也是逐渐提高的过程，现在公布的三个对一篮子货币的汇率指出，未来的机制设计可跟随宏观经济走势和供求关系不断调整。

3月3日货币网评论员文章称，...可观察到这种变动与三个货币篮子并非完全对应，说明做市商在中间价报价时可能既考虑了CFETS人民币汇率指数，也参考了BIS和SDR货币篮子的人民币汇率指数，而且在国际市场波动加大时，还有一定的过滤器作用。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

（截止3月11日资料）

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 1,750.0 5

法国农业信贷 1,650.0 8

渣打 258.0 2

星展 200.0 1

摩根大通 160.0 1

高盛 130.0 1

**本周市场动态**

--渣打最新公布的人民币环球指数1月环比升3.1%，因年初贬值后，离岸人民币汇市成交量大增；指数回升或只是短暂现象，而实际趋势仍疲弱。企业可能因担心中国政府进一步限制资金外流，将更多人民币资金保留在境外帐户，终止2015年中以来离岸人民币存款下降趋势。

--南方东英中国创业板指数在过去五日录得近3,000万港元净申购，新增基金单位相当于整个ETF份额的13%，反映投资者入市捞底。

--台湾证交所周二表示，因应投资人对人民币理财商品需求，投信经核准募集的指数股票型基金(ETF)上市时得加挂其他币别的受益凭证，以双币模式上市买卖，初期仅开放台币ETF加挂人民币ETF。(完)