人民币汇率CFETS指数和BIS篮子指数连三周创记录新低

路透上海4月18日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(15日)的人民币汇率指数为97.38，较前周下跌0.27%，较2014年底下跌2.62%，该指数并连续三周创记录新低。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子和SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为98.41和97.42，较前周分别下跌0.36%和上涨0.15%，较2014年底则分别贬值1.59%和2.58%；其中BIS篮子指数亦连三周刷新公布来最低水平。

上周人民币兑美元下跌0.10%，而美元指数则小升0.49%；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌4.28%，而美元指数累计上涨4.91%。

中国货币网此前发布特约评论员文章称，人民币汇率指数3月均现小幅贬值，主要与全球经济复苏乏力加上中国2月贸易数据相对较弱，美元对其他货币贬值，以及近两个月中国CPI同比涨幅回升有关。3月人民币兑美元汇率中间价形成机制的“收盘汇率+一篮子货币汇率变化”特征更为清晰。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，随后中国货币网评论员文章称，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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