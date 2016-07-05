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中国财经 | 2016年 7月 5日 星期二 10:48 BJT

路透测算周二CFETS人民币汇率指数为94.48 与BIS指数续创新低

路透上海7月5日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数续跌0.24%至94.48，SDR篮子指数微跌至95.42，BIS篮子指数微跌至95.54。其中，CFETS指数和BIS指数均续创纪录新低。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.40%，SDR篮子指数跌3.46%，BIS指数跌6.05%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

CNY=PBOC 6.6594 -122

EURCNY=PBOC 7.4161 -171

JPYCNY=PBOC 6.4986 -173

HKDCNY=PBOC 0.8584 -15.4

GBPCNY=PBOC 8.8408 -81

AUDCNY=PBOC 5.0108 -477

NZDCNY=PBOC 4.8021 -341

SGDCNY=PBOC 4.9457 -61

CHFCNY=PBOC 6.8584 -352

CADCNY=PBOC 5.1738 -261

CNYMYR=PBOC 0.5985 -10.1

CNYRUB=PBOC 9.6122 213

CNYTHB= 5.2622 -63

全球汇市方面，澳元周二小幅走低，投资者等待澳洲央行今日稍后公布货币政策决定。主要货币仍然变动不大，周一美国市场逢独立日假期休市。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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