路透测算周二CFETS人民币汇率指数为94.48 与BIS指数续创新低

路透上海7月5日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周二CFETS人民币汇率指数续跌0.24%至94.48，SDR篮子指数微跌至95.42，BIS篮子指数微跌至95.54。其中，CFETS指数和BIS指数均续创纪录新低。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。（完）