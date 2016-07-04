中国外汇交易中心的人民币汇率指数上周两跌一升 CFETS指数续创新低

路透上海7月4日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(7月1日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.43%至94.88，刷新纪录新低，较2014年底下跌5.12%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为95.87和95.69，较前周分别下跌0.64%和上涨0.49%，较2014年底则分别下跌4.13%和下跌4.31%。其中，BIS篮子指数亦创记录新低，SDR篮子指数则小幅企稳。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

另外，外汇交易中心公布的按月计的6月30日CFETS人民币汇率指数为95.02，较上月末贬值2.19%。BIS货币篮子、SDR货币篮子计算的人民币汇率指数分别为96.09和95.76，较上月末分别贬值2.39%和贬值0.47%。

上周人民币兑美元即期跌0.65%，而美元指数上周上涨0.21%，英国退欧冲击美联储加息预期，市场避险情绪大增，美元指数回吐大部分早前涨幅；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌6.82%，而美元指数则累计上涨5.96%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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