人民币微收跌CFETS指数创新低 市场关注特朗普税改

路透上海/北京4月26日 - 人民币兑美元即期周三微收跌，中间价亦微跌，波幅不足60点。交易员称，近期人民币走势基本独立于美元指数，客盘购汇需求限制人民币反弹空间，这也让人民币汇率CFETS指数创出记录新低。市场关注特朗普周三稍晚公布税改提案对美指的影响。

他们并指出，近期银行间资金整体偏紧，美元/人民币短端掉期有所上行，并推高长端掉期；另外离岸人民币流动性持稳，两地长端掉期点差收窄至360点左右的八个月新低。离岸CNH跌破6.89元关口，小幅拉大与在岸汇差，但在岸持稳时离岸料难有明显跌势。

“最近美指弱，而人民币稳反映较强的购汇需求，人民币保持稳定或许是央行希望看到的，要动起来起码要把这波购汇需求消化掉吧。”一中资行交易员表示。

亦有外资行交易员表示，不是很看好特朗普的税改方案，估计美元指数难以上行；但目前美元指数在98点处有阻力，下行也困难。预计人民币兑美元近期仍将维持横盘。

“去年末以来外汇政策执行得很严厉，造成市场的活跃度比以前差，市场相对均衡，感觉人民币没什么好做的了，可以做做G7。”一外资行交易员称。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.03%至92.67；SDR篮子指数微跌至94.2，BIS篮子指数微跌至93.59，三个指数均创下有该数据以来的新低。

全球汇市方面，澳元和新西兰元周三下跌，影响主要发达国家货币走势，此前公布的澳洲通胀数据表明，其经济因中国经济增长平平而承受压力。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8908 6.8863 -0.07%

中间价 6.8845 6.8833 -0.02%

成交额 269.46亿美元 281.47亿美元

日内波动幅度(pips) 64 日低6.8915 日高6.8851

今年以来升贬幅度 0.85%

2005年汇改以来升贬幅度 20.11%

一年期美元/人民币掉期 1254

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.898 6.8865

一年期NDF 7.0695 7.056

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8898；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.525、6.1816和8.8308。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）