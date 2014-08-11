人民币收涨至近五月高位

路透北京8月11日 - 中国人民币兑美元周一续升至近五个月高位，即创今年3月14日以来的收盘最高。隔夜美元走低，中间价亦连续第三天走升至近一个月高点，即期开盘随之跳涨，但其后陆续有部分美元空头获利平盘，且美元价格下跌也吸引部分客盘购汇，令汇市涨势收窄。

交易员称，全天交易波动并不大，都是在跟随客盘而动，但6.15显然是市场的心理支撑位，在这个价位附近会吸引部分购汇，亦令部分市场人士驻足观望，但整体方向仍有利于人民币升值。

“最近银行间美元空得比较多，早盘会有获利平盘出来，也有外资行出来做多（美元）。”一中资大行交易员表示，感觉客户预期已经偏向人民币升值，日内结汇还是让美元价格难以上涨。

综合多位交易员，即期经过前期快速上涨后，目前在6.15-6.16元有今年以来的50%回档线形成阻力，且中间价连续两天较大幅度高开，并形成即期汇率的日内阻力位，短期内有在此做区间振荡的可能性。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二陷于10个半月高点下方，因上周美国就业数据公布后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能较预期提早升息的揣测降温，美元走势暂歇。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1536 6.1567 0.05%

中间价 6.1522 6.1562 0.07%

成交额 125亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.07% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 46 6.1520 6.1566

2014年来即期升贬值幅度 -1.62%

1年期美元/人民币掉期升水950

离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日

:33

1年期NDF 6.2255/10 6.2295

CNH即期 6.1553/73 6.154

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 吴云凌/杨淑祯)

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