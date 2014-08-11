人民币收涨至近五月高位

南方航空订购20架A350-900飞机 总目录价近60亿美元
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京8月11日 - 中国人民币兑美元周一续升至近五个月高位，即创今年3月14日以来的收盘最高。隔夜美元走低，中间价亦连续第三天走升至近一个月高点，即期开盘随之跳涨，但其后陆续有部分美元空头获利平盘，且美元价格下跌也吸引部分客盘购汇，令汇市涨势收窄。
交易员称，全天交易波动并不大，都是在跟随客盘而动，但6.15显然是市场的心理支撑位，在这个价位附近会吸引部分购汇，亦令部分市场人士驻足观望，但整体方向仍有利于人民币升值。
“最近银行间美元空得比较多，早盘会有获利平盘出来，也有外资行出来做多（美元）。”一中资大行交易员表示，感觉客户预期已经偏向人民币升值，日内结汇还是让美元价格难以上涨。
综合多位交易员，即期经过前期快速上涨后，目前在6.15-6.16元有今年以来的50%回档线形成阻力，且中间价连续两天较大幅度高开，并形成即期汇率的日内阻力位，短期内有在此做区间振荡的可能性。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周二陷于10个半月高点下方，因上周美国就业数据公布后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能较预期提早升息的揣测降温，美元走势暂歇。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1536 6.1567 0.05%
中间价 6.1522 6.1562 0.07%
成交额 125亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.07% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 46 6.1520 6.1566
2014年来即期升贬值幅度 -1.62%
1年期美元/人民币掉期升水950
离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日
:33
1年期NDF 6.2255/10 6.2295
CNH即期 6.1553/73 6.154
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然/李文科; 审校 吴云凌/杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月26日 - 中国南方航空周三宣布，将向空中客车订购20架A350-900飞机，总目录价为59.78亿美元，该批飞机将在2019-22年间分阶段交付。
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。