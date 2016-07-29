（重发）综述：监管层保外储多管齐下 中国企业转向境外筹措美元

2016年1月21日，图为人民币和美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

（重发以修改第一段的措辞）

作者 孙琦子

路透北京7月29日 - 人民币兑美元的汇率近期受到大行的控制已不是新闻，银行对窗口指导也习以为常。但是对企业来说，窗口指导还是造成了一定的影响。中国多家贸易企业表示，近来在境内购汇受到了一定的限制，有些不得不转向境外购汇，并在贸易时尽可能用人民币进行结算。

一家位于深圳的电子产品贸易企业的外汇业务负责人称，目前外管局的态度是基本只让人民币流出，尽量避免美元流出，一些特殊地区美元可以流出，但量很有限。

“只让人民币出去，美金不让。外管放出风声，谁不乖就敲谁。”她称，“外管对企业什么都说可以，但转身对银行说你们业务自己注意风险，自己管控。”

她表示，现在都尽量和客户进行人民币结算，如果客户需要美元结算，那企业会自己从境外购汇。

亦有股份行外汇交易员表示，近期收到监管层的窗口指导，要求银行保持购售汇的平衡，逆差不能太大。

“我们就把结汇价格做好，购汇价格做差，尽量让企业多结汇，结多少就能售多少。”该交易员称，“对于关系好的企业还可以售汇，一般的散户我们都不做了，确实是额度不够。”

规模较大的企业受到的影响相对小一些。一家总部在上海国企外汇交易主管称，把企业的购汇实需报上去，附上所有需要的单据，外管都会批准。但确实看到过上海对经常项下的购汇做出了更为严格的规定。

“以前是企业有大额购汇要提前报备，现在外管会让银行打电话给客户，提前询问企业近期的购汇计划。这段时间有不少总监会接到银行的电话，询问最近潜在的购汇需求。”他称。

而对于更大型的央企来说，“听话”成了他们唯一的选择。

一位大型央企的财务公司负责人回忆，2004至2005年的时候，人民币单边升值，中国的外汇储备也就不到两万亿，外管局鼓励企业从境内购汇，而且会阻止企业从境外汇回美元，除非证明这笔钱是从境内出去的才让回来。现在刚好反过来，外储已经达到3.2万亿美元，反而不让企业在境内购汇。

“感觉现在外管局就跟个土财主一样，手里搂着金山银行，让我们别找他们借钱。”他称。“也就是国企央企乖乖听话，民企管不了。”

不过他也表示，监管层可能有其它考虑，担心外汇储备下降太快会影响市场情绪，也引发其它问题。

**多管齐下保外储**

与此同时，各项政策也在鼓励企业从境外发债进行美元融资。

中国国家发改委6月初发布公告称，近期已选择21家企业开展2016年度外债规模管理改革试点，试点企业在年度外债规模内，可自主选择发行窗口分期分批发行，不再进行事前登记。鼓励试点企业境内母公司直接发行外债，适当控制海外分支机构和子公司发行外债。鼓励外债资金回流结汇，由企业根据需要在境内外自主调配使用。

此前有媒体报导称，四大行、中石化等国家发改委选定的21家外债管理改革试点企业，今年二季度在境外市场发行美元债的规模猛增至187亿美元，创历史最大单季发行额，且比此前四个季度平均发行额高出近80%。

中金固收最新的研究报告也显示，城投平台近期境外发债明显增多，主要是因为发改委政策鼓励，也是为了拓宽融资渠道、增强融资灵活性；同时配合国际合作和招商引资的城市战略、提升国际形象。但与境内发债的成本比较，境外并没有太大优势。

“现在主要的任务是外汇储备，不是汇率的问题。”招商银行外汇交易主管张治青称。

在他看来，监管层当前的方向是鼓励结汇，对购汇相对比较限制，但也不会说不让购，而且允许企业在境外购汇，目前人民币境内外的点差只有几十点，比之前几百点的点差成本少多了。而从银行的角度来讲，也希望企业能到境外购汇，这样也可以减轻银行的压力。

“人民币币值高估要纠偏，短期不会有大幅升值，在释放贬值压力的过程中还要保外储，就需要比较小心。”他称。“目前这么重视外储，制造人民币双向波动，说明人民币还是处于弱势状态，如果人民币真的双向波动，就不存在保外储的问题。”

国际货币基金组织（IMF）周三晚发布《2016外部风险报告》称，今年上半年人民币有所贬值，但人民币币值大致符合中国的经济基本面。IMF研究部副主任古斯塔夫·阿德勒表示，中国目前的外汇储备水平仍处于合理水平。同时，资本外流和储备水平已经开始稳定，外汇储备未来并无较大风险。

中国6月外汇储备环比意外走升，并重返3.2万亿美元关口，特别提款权(SDR)计值的外储亦现连两月增加。分析人士认为，汇率变动影响料有限，不排除央行当月在掉期市场操作较多，增加其美元头寸，给外储“充值”。

中国央行行长周小川在G20财长和央行行长会议上表示，中国将继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，不断提高政策规则性和透明度，加强与市场沟通。

外管局发言人、国际收支司司长王春英称，上半年银行结售汇逆差1,738亿美元，跨境资金流出压力减缓。中国外汇储备充裕，抵御跨境资本流动压力较强，未来有信心保持跨境资金流动稳定。不过，她也指出，跨境资本流动波动性增加将是常态。

以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

汇丰银行 18,051.5 49

交通银行 13,000.0 1

东方汇理 9,949.4 45

法巴 4,064.5 18

中行 3,199.9 4

渣打 2,991.0 20

**本周市场动态**

--按市值计中国第四大银行--中国银行601988.SS3988.HK周二发布报告指出，5月中国银行跨境人民币指数（CRI）为268点，环比上升14点，但仍较上年末下降8点。