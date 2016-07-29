（重发）综述：监管层保外储多管齐下 中国企业转向境外筹措美元

投资焦点：随着通胀回升 投资者关注焦点转向企业利润率
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
（重发以修改第一段的措辞）
作者 孙琦子
路透北京7月29日 - 人民币兑美元的汇率近期受到大行的控制已不是新闻，银行对窗口指导也习以为常。但是对企业来说，窗口指导还是造成了一定的影响。中国多家贸易企业表示，近来在境内购汇受到了一定的限制，有些不得不转向境外购汇，并在贸易时尽可能用人民币进行结算。
一家位于深圳的电子产品贸易企业的外汇业务负责人称，目前外管局的态度是基本只让人民币流出，尽量避免美元流出，一些特殊地区美元可以流出，但量很有限。
“只让人民币出去，美金不让。外管放出风声，谁不乖就敲谁。”她称，“外管对企业什么都说可以，但转身对银行说你们业务自己注意风险，自己管控。”
她表示，现在都尽量和客户进行人民币结算，如果客户需要美元结算，那企业会自己从境外购汇。
亦有股份行外汇交易员表示，近期收到监管层的窗口指导，要求银行保持购售汇的平衡，逆差不能太大。
“我们就把结汇价格做好，购汇价格做差，尽量让企业多结汇，结多少就能售多少。”该交易员称，“对于关系好的企业还可以售汇，一般的散户我们都不做了，确实是额度不够。”
规模较大的企业受到的影响相对小一些。一家总部在上海国企外汇交易主管称，把企业的购汇实需报上去，附上所有需要的单据，外管都会批准。但确实看到过上海对经常项下的购汇做出了更为严格的规定。
“以前是企业有大额购汇要提前报备，现在外管会让银行打电话给客户，提前询问企业近期的购汇计划。这段时间有不少总监会接到银行的电话，询问最近潜在的购汇需求。”他称。
而对于更大型的央企来说，“听话”成了他们唯一的选择。
一位大型央企的财务公司负责人回忆，2004至2005年的时候，人民币单边升值，中国的外汇储备也就不到两万亿，外管局鼓励企业从境内购汇，而且会阻止企业从境外汇回美元，除非证明这笔钱是从境内出去的才让回来。现在刚好反过来，外储已经达到3.2万亿美元，反而不让企业在境内购汇。
“感觉现在外管局就跟个土财主一样，手里搂着金山银行，让我们别找他们借钱。”他称。“也就是国企央企乖乖听话，民企管不了。”
不过他也表示，监管层可能有其它考虑，担心外汇储备下降太快会影响市场情绪，也引发其它问题。
**多管齐下保外储**
与此同时，各项政策也在鼓励企业从境外发债进行美元融资。
中国国家发改委6月初发布公告称，近期已选择21家企业开展2016年度外债规模管理改革试点，试点企业在年度外债规模内，可自主选择发行窗口分期分批发行，不再进行事前登记。鼓励试点企业境内母公司直接发行外债，适当控制海外分支机构和子公司发行外债。鼓励外债资金回流结汇，由企业根据需要在境内外自主调配使用。
此前有媒体报导称，四大行、中石化等国家发改委选定的21家外债管理改革试点企业，今年二季度在境外市场发行美元债的规模猛增至187亿美元，创历史最大单季发行额，且比此前四个季度平均发行额高出近80%。
中金固收最新的研究报告也显示，城投平台近期境外发债明显增多，主要是因为发改委政策鼓励，也是为了拓宽融资渠道、增强融资灵活性；同时配合国际合作和招商引资的城市战略、提升国际形象。但与境内发债的成本比较，境外并没有太大优势。
“现在主要的任务是外汇储备，不是汇率的问题。”招商银行外汇交易主管张治青称。
在他看来，监管层当前的方向是鼓励结汇，对购汇相对比较限制，但也不会说不让购，而且允许企业在境外购汇，目前人民币境内外的点差只有几十点，比之前几百点的点差成本少多了。而从银行的角度来讲，也希望企业能到境外购汇，这样也可以减轻银行的压力。
“人民币币值高估要纠偏，短期不会有大幅升值，在释放贬值压力的过程中还要保外储，就需要比较小心。”他称。“目前这么重视外储，制造人民币双向波动，说明人民币还是处于弱势状态，如果人民币真的双向波动，就不存在保外储的问题。”
国际货币基金组织（IMF）周三晚发布《2016外部风险报告》称，今年上半年人民币有所贬值，但人民币币值大致符合中国的经济基本面。IMF研究部副主任古斯塔夫·阿德勒表示，中国目前的外汇储备水平仍处于合理水平。同时，资本外流和储备水平已经开始稳定，外汇储备未来并无较大风险。
中国6月外汇储备环比意外走升，并重返3.2万亿美元关口，特别提款权(SDR)计值的外储亦现连两月增加。分析人士认为，汇率变动影响料有限，不排除央行当月在掉期市场操作较多，增加其美元头寸，给外储“充值”。
中国央行行长周小川在G20财长和央行行长会议上表示，中国将继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，不断提高政策规则性和透明度，加强与市场沟通。
外管局发言人、国际收支司司长王春英称，上半年银行结售汇逆差1,738亿美元，跨境资金流出压力减缓。中国外汇储备充裕，抵御跨境资本流动压力较强，未来有信心保持跨境资金流动稳定。不过，她也指出，跨境资本流动波动性增加将是常态。
以下为汤森路透IFR整理的2016年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：
帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量
汇丰银行 18,051.5 49
交通银行 13,000.0 1
东方汇理 9,949.4 45
法巴 4,064.5 18
中行 3,199.9 4
渣打 2,991.0 20
**本周市场动态**
--按市值计中国第四大银行--中国银行601988.SS3988.HK周二发布报告指出，5月中国银行跨境人民币指数（CRI）为268点，环比上升14点，但仍较上年末下降8点。
--北京时间周五09:30，汤森路透TRI.TO和香港交易所0388.HK联合开发的RXY全球离岸人民币指数报95.94，较上日小升0.14%；RXY全球在岸人民币指数报95.75，较上日微升0.07%；RXY参考离岸人民币指数报96.01，较上日涨0.15%；RXY参考在岸人民币指数报95.82，较上日略涨0.07%。(完)
路透伦敦1月13日 - 从香草到原油的大宗商品价格上涨助燃通胀预期，促使投资者将注意力转向企业的利润率，特别是消费相关领域的企业，这些企业在将增加的成本转嫁给消费者时可能遇到麻烦。
路透雅加达1月13日 - 印尼冶炼行业的一家大型中国投资方周五表示正在考虑采取法律行动，同时将搁置在印尼的扩张计划，因该国政府突然松绑镍矿和铝土矿出口禁令。
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)