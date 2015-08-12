人民币兑美元贬值将呈渐进式 未来一年或贬值3%~5%--中信

路透北京8月12日 - 中国央行决定完善人民币兑美元中间价形成机制，对此中国中信证券研究部点评称，从短期看，汇率形成机制改革有利于增加货币政策空间、缓和经济下行压力。中长期看，人民币贬值促进经济结构调整。预计人民币兑美元贬值将是渐进式的，未来12个月可能贬值3-5%。

报告称，汇率形成机制改革意味着人民币受市场影响加大，有效汇率强势或有所缓解，从而缓解经济下行压力。根据中信证券估算，人民币实际有效汇率已经高估6%，强势货币之痛日益显现。

报告认为，汇率贬值有利于出口依存度较高的轻资产行业，对于促进中国能源与经济结构调整有正面的意义。汇率贬值5%对毛利率较低的仪器仪表和纺织业利润都有翻倍的影响；但进口占比较多的重资产能源相关行业，如天然气、石油炼焦、金属采选等行业在汇率贬值的背景下，利润有所承压。

以下为中信证券报告要点摘录：

人民币汇率机制改革迈出重要一步

人民币汇率机制改革迈出重要一步。当前人民币汇率形成机制过度重视兑美元汇率的稳定，而忽视了有效汇率稳定。随着新兴市场的发展与全球经济格局的变化，中美贸易额在总贸易额中的占比持续下降，而中国对其他国家和地区贸易占比则相应提升。由此，人民币和美元的双边汇率对中国出口竞争力的代表意义下降。欠灵活的汇率机制问题凸显。同时，央行仍强力干预汇率中间价，使汇率背离市场供求所决定的水平。这种情况下，改善汇率中间价形成机制，增强人民币汇率灵活性，使得人民币汇率更贴近其市场水平，有利于外汇市场的发展与深化。

短期内有利于缓解经济下行压力

从短期看，汇率形成机制改革有利于增加货币政策空间、缓和经济下行压力。自2014年中以来，人民币兑美元累积升值0.6%，但国际清算银行的实际有效汇率因为人民币盯住美元而升值14%（主要是对我国贸易伙伴货币）。同期，人民币对我国出口竞争对手的货币汇率总体升值15%。在外需疲弱和有效汇率持续升值双重打击下，我国出口压力很大，今年首7个月同比下降0.8%。强势货币还通过限制我国货币宽松政策空间和加剧通缩压力（从而抬高实际融资成本）而加剧经济下行压力。根据我们的估算，人民币实际有效汇率已经高估6%，强势货币之痛日益显现。今天汇改宣布后，市场对人民币兑美元汇率贬值预期升温。1年期人民币对美元NDF较即期贬值幅度由1%扩大至2%，3个月期NDF较即期由升值0.5%转变为贬值1%。在这种背景下，汇率形成机制改革意味着人民币受市场影响加大，有效汇率强势或有所缓解，从而缓解经济下行压力。

中长期看，人民币贬值促进经济结构调整

过去十多年来，人民币汇率升值，加上金融和房地产行业快速发展，资产更多地配置在这些行业，客观上形成对贸易部门的挤压。同时，信用“加速器”使得以地产为代表的行业泡沫加剧，汇率升值又会进一步导致“热钱”涌入，推高房地产价格。资源过度集中在此类行业，实际上是经济结构的恶化。比如，房地产、建筑、钢铁、煤炭占用的金融资源最多。

在这种情况下，汇率贬值对应着房地产和其他重资产行业的调整，挤压泡沫的同时，资源可以被重新分配到中小企业和新兴产业，反而达到经济结构优化的效果。汇率贬值对于仪器仪表、纺织、通信计算机等行业的正面影响最大，汇率贬值5%对毛利率较低的仪器仪表和纺织业利润都有翻倍的影响；另一方面可以看到，进口占比较多的重资产能源相关行业，如天然气、石油炼焦、金属采选等行业在汇率贬值的背景下，利润有所承压。总之，汇率贬值有利于出口依存度较高的轻资产行业，对于促进我国能源与经济结构调整有正面的意义。另外，人民币贬值有利于出口，从而促进国内经济增长，带来居民收入的上升，促进消费。人民币贬值导致进口商品价格上升，对消费需求的抑制作用更多体现在进口高档消费，受影响的主要是高收入群体。因此，贬值总体上有利于大众消费。

人民币汇率波动不可惧

多年来人民币持续升值，导致市场习惯于一个强势人民币，而担心汇率贬值会带来较大金融风险。但作为第二大经济体，中国消化汇率波动的能力比“边缘经济”强，汇率适当波动并不可惧。由于经济与贸易规模庞大，加上资本市场日益发展，中国消化汇率波动的能力要比“边缘经济体”强。一些规模远小于中国的新兴经济近年货币对美元大幅贬值（自去年中期以来，新兴市场货币指数贬值超过20%），影响尚可控，中国“家大业大”应对汇率波动的空间应更大。而且，人民币汇率贬值预计将是渐进式的，未来12个月可能兑美元贬值3-5%。（完）

(发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)

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