人民币兑美元贬值将呈渐进式 未来一年或贬值3%~5%--中信

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月12日 - 中国央行决定完善人民币兑美元中间价形成机制，对此中国中信证券研究部点评称，从短期看，汇率形成机制改革有利于增加货币政策空间、缓和经济下行压力。中长期看，人民币贬值促进经济结构调整。预计人民币兑美元贬值将是渐进式的，未来12个月可能贬值3-5%。
报告称，汇率形成机制改革意味着人民币受市场影响加大，有效汇率强势或有所缓解，从而缓解经济下行压力。根据中信证券估算，人民币实际有效汇率已经高估6%，强势货币之痛日益显现。
报告认为，汇率贬值有利于出口依存度较高的轻资产行业，对于促进中国能源与经济结构调整有正面的意义。汇率贬值5%对毛利率较低的仪器仪表和纺织业利润都有翻倍的影响；但进口占比较多的重资产能源相关行业，如天然气、石油炼焦、金属采选等行业在汇率贬值的背景下，利润有所承压。
以下为中信证券报告要点摘录：
人民币汇率机制改革迈出重要一步
人民币汇率机制改革迈出重要一步。当前人民币汇率形成机制过度重视兑美元汇率的稳定，而忽视了有效汇率稳定。随着新兴市场的发展与全球经济格局的变化，中美贸易额在总贸易额中的占比持续下降，而中国对其他国家和地区贸易占比则相应提升。由此，人民币和美元的双边汇率对中国出口竞争力的代表意义下降。欠灵活的汇率机制问题凸显。同时，央行仍强力干预汇率中间价，使汇率背离市场供求所决定的水平。这种情况下，改善汇率中间价形成机制，增强人民币汇率灵活性，使得人民币汇率更贴近其市场水平，有利于外汇市场的发展与深化。
短期内有利于缓解经济下行压力
从短期看，汇率形成机制改革有利于增加货币政策空间、缓和经济下行压力。自2014年中以来，人民币兑美元累积升值0.6%，但国际清算银行的实际有效汇率因为人民币盯住美元而升值14%（主要是对我国贸易伙伴货币）。同期，人民币对我国出口竞争对手的货币汇率总体升值15%。在外需疲弱和有效汇率持续升值双重打击下，我国出口压力很大，今年首7个月同比下降0.8%。强势货币还通过限制我国货币宽松政策空间和加剧通缩压力（从而抬高实际融资成本）而加剧经济下行压力。根据我们的估算，人民币实际有效汇率已经高估6%，强势货币之痛日益显现。今天汇改宣布后，市场对人民币兑美元汇率贬值预期升温。1年期人民币对美元NDF较即期贬值幅度由1%扩大至2%，3个月期NDF较即期由升值0.5%转变为贬值1%。在这种背景下，汇率形成机制改革意味着人民币受市场影响加大，有效汇率强势或有所缓解，从而缓解经济下行压力。
中长期看，人民币贬值促进经济结构调整
过去十多年来，人民币汇率升值，加上金融和房地产行业快速发展，资产更多地配置在这些行业，客观上形成对贸易部门的挤压。同时，信用“加速器”使得以地产为代表的行业泡沫加剧，汇率升值又会进一步导致“热钱”涌入，推高房地产价格。资源过度集中在此类行业，实际上是经济结构的恶化。比如，房地产、建筑、钢铁、煤炭占用的金融资源最多。
在这种情况下，汇率贬值对应着房地产和其他重资产行业的调整，挤压泡沫的同时，资源可以被重新分配到中小企业和新兴产业，反而达到经济结构优化的效果。汇率贬值对于仪器仪表、纺织、通信计算机等行业的正面影响最大，汇率贬值5%对毛利率较低的仪器仪表和纺织业利润都有翻倍的影响；另一方面可以看到，进口占比较多的重资产能源相关行业，如天然气、石油炼焦、金属采选等行业在汇率贬值的背景下，利润有所承压。总之，汇率贬值有利于出口依存度较高的轻资产行业，对于促进我国能源与经济结构调整有正面的意义。另外，人民币贬值有利于出口，从而促进国内经济增长，带来居民收入的上升，促进消费。人民币贬值导致进口商品价格上升，对消费需求的抑制作用更多体现在进口高档消费，受影响的主要是高收入群体。因此，贬值总体上有利于大众消费。
人民币汇率波动不可惧
多年来人民币持续升值，导致市场习惯于一个强势人民币，而担心汇率贬值会带来较大金融风险。但作为第二大经济体，中国消化汇率波动的能力比“边缘经济”强，汇率适当波动并不可惧。由于经济与贸易规模庞大，加上资本市场日益发展，中国消化汇率波动的能力要比“边缘经济体”强。一些规模远小于中国的新兴经济近年货币对美元大幅贬值（自去年中期以来，新兴市场货币指数贬值超过20%），影响尚可控，中国“家大业大”应对汇率波动的空间应更大。而且，人民币汇率贬值预计将是渐进式的，未来12个月可能兑美元贬值3-5%。（完）
(发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)
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