人民币仍将震荡调整 离岸信用债机会大于风险--中信证券

路透上海3月2日 - 中国中信证券(600030.SS)最新海外债券市场周报认为，预计中国将陆续出台各项政策以对冲经济下行，人民币将继续震荡调整。与此同时，宽货币和积极财政政策意味着债券发行人信用风险或已经过了最坏阶段。因此，现阶段离岸人民币信用债的机会大于风险。

建议以信用资质较好、收益率具有比较优势的未评级国企债券、受益于国内融资放开的大型房企债券、券商债券等为主，静待市场回暖。

**美元汇率进一步走强**

由于能源价格大幅下滑，1月份美国CPI环比下跌0.7%，并且同比自2009年10月来首次转负。但剔除食品和能源后，核心CPI走势平稳，1月份核心CPI环比上升0.2%，甚至略超市场预期。

近期美国经济数据的改善，特别是1月份核心CPI的超预期上升，导致美元指数进一步走强。上周美元指数已经突破95大关，周五报95.25。

强势美元对其他主要货币产生下行压力，二月份欧元、日元等主要货币兑美元都录得下跌。人民币也难以逃脱强势美元的打压，二月份人民币兑美元汇率多次逼近跌停。

**离岸人民币国债、金融债和高等级债表现低迷**

首先，无风险利率仍处于上升通道。流动性紧张和人民币贬值持续拖累离岸人民币国债表现。

目前，三年期离岸人民币国债收益率已经上升至3.60%左右，历史上首次出现离岸人民币国债收益率远远高于境内国债收益率的现象；

其次，受国债收益率上扬推动，政策性银行债收益率也出现快速上升。2017年到期的农发债收益率2月份以来已经骤升了30bp；

最后，虽然高等级债受到的冲击没有国债和政策性银行债那么大，但收益率也难以出现显着下降。(完)

(整理 李宏薇; 审校 张喜良)

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