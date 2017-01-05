人民币收升1%创近11个月最大涨幅 CNH飙涨缓解贬值预期

路透北京1月5日 - 人民币兑美元即期周四收升逾600点涨幅近1%，创近11个月最大单日涨幅，并创近一个月收盘新高，中间价则创近三周新高；离岸CNH更是在盘中突破多个关口，一度升破6.79元至近两个月新高。

交易员称，虽然客盘仍有购汇需求，但一致性贬值预期因离岸CNH飙涨而出现分化，市场观望情绪升温，加上离岸CNH与在岸汇价仍明显倒挂，内购外结无法操作，短期贬值预期料缓解。

因离岸人民币流动性依旧紧张，香港离岸人民币兑美元周四午后快速大涨，创近两个月新高，在升破6.86元后连续冲关夺隘，一度攻破6.79元关口。

交易员也指出，外部美元指数走弱，配合着人民币反弹，让不少自营头寸不得不止损离场；但现在谈人民币就此完全扭转贬值预期，还为时尚早，美联储加息预期没有明显消退前，市场可能仍会寻找再次入场购汇时机。

“逢低购汇需求明显迟疑了，今天成交量也不大，但要说大方向就此改变，还太早；有外部环境配合，央妈这么一做，维稳确实效果不错，值得点赞。”一外资银行外汇交易员称。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)周四短期限利率大幅飙升，其中隔夜由周三的16.94767%大涨2,139个基点至38.33500%，创近一年新高。

和2016年初惨烈的股汇双杀相比，2017年的新年头一周人民币汇率先是偏稳，随即周三境外还掀起一波凌厉涨势，接连升破数个关口，直接刺激对冲基金纷纷止损。这显示中国监管层岁末年初的组合拳汇率政策开始初显成效，预期管理或就此驱退“贬值”心魔。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四进一步脱离14年高位，美元兑人民币的急剧下跌令市场人士大感震惊。人民币兑美元连续两天快速上涨，触及近两个月高位，令那些押注人民币将进一步走软的投资者惊觉站错了队。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.8817 6.9485 0.97%

中间价CNY=SAEC 6.9307 6.9526 0.32%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 251.46亿美元 256.67亿美元

日内波动幅度(pips) 616 日低6.9299 日高6.8683

今年以来升贬幅度 0.99%

2005年汇改以来升贬幅度 20.27%

一年期美元/人民币掉期 685

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.8266 6.8689

一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.1345 7.2195

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）