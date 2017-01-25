人民币大幅收贬 受美元指数反弹和市场购汇打压

路透北京1月25日 - 人民币兑美元即期周三大幅收贬，中间价亦大跌265点。交易员指出，由于隔夜美元指数反弹，人民币兑美元中间价大幅下调；尽管临近春节假期成交量不大，但日内市场购汇较多，助推人民币大幅收跌逾200点。

他们并表示，此外，由于境内人民币流动性紧张，加上机构担心未来人民币贷款政策收紧，一些企业和机构可能考虑增加外币贷款，便提前布局套期保值，境内美元/人民币掉期继续走升。

“今天购汇很多，这么大的量肯定不是自营或者一般企业。”一中资行交易员称，“这会本身流动性就不太好，（美元）稍微买的多点立刻就上去了。”

亦有中资行交易员表示，春节前人民币流动性比较紧张，境内美元/人民币掉期一直在往上走。央行已经释放出货币中性甚至紧缩的信号，节后流动性可能也不会太松，这会继续推升掉期，并抑制人民币贬值幅度。

中国央行副行长易纲周三称，当前人民币汇率基本稳定。过去两年央行使用约1万亿外储来防止人民币过度贬值，总体上利大于弊，外汇储备就是为了用的。此外，给中国贴上“汇率操纵国”标签并不符合逻辑。

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周三走低，围绕美国总统特朗普贸易保护主义立场的担忧破坏了之前的反弹之势。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.8796 6.857 -0.33%

中间价CNY=SAEC 6.8596 6.8331 -0.39%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 170.88亿美元 175.53亿美元

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日内波动幅度(pips) 186 日低6.8827 日高6.8641

今年以来升贬幅度 1.02%

2005年汇改以来升贬幅度 20.30%

一年期美元/人民币掉期 1251.61

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.8372 6.8233

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 7.1265 7.134

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8787；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3787、6.0537和8.6078。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）