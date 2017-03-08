人民币放量收跌至近两月新低 贸易惊现逆差冲击CNH大跌

路透上海/北京3月8日 - 人民币兑美元即期周三放量收跌至近两月新低。交易员称，2月贸易数据事隔三年后首见逆差，对离岸市场造成一定冲击；午后受离岸人民币大跌逾200点带动，境内人民币亦收跌，成交量扩大近三成。

他们并指出，日内人民币波动幅度并不大，而美联储加息预期升温则提振了客盘的购汇情绪。但由于欧洲、亚洲的风险事件较多，美元指数上升空间可能并不大；因此，尽管有短期因素扰动，人民币对一篮子货币可能还将保持稳定。

“今天数据影响比较大，境外（美元）冲得蛮高的，下午客户的购汇情绪就又起来了，买盘多了些。”一中资行交易员称。

亦有外资行交易员表示，除了贸易逆差之外，两会期间政府工作报告对汇率的态度，加上今天中间价破6.9，都影响市场对汇率的预期。

“贸易出现了逆差，加上政府工作报告没提稳定汇率，只提汇率市场化，这可能对市场情绪有一定影响。”一外资行交易员称。

中国海关总署周三公布，以美元计价2月出口同比下降1.3%，进口同比增长38.1%;贸易逆差为91.48亿美元，为2014年2月以来首次出现逆差，且远逊于路透预估中值的顺差257.5亿美元。

全球汇市方面，美元周三持稳，在周五美国非农就业报告公布前，投资者普遍持观望立场。而欧洲央行(ECB)将在该数据公布前召开政策会议。

“美元上行空间似乎有限，因市场基本上已经消化了对3月加息的预期，现在焦点转向今年美联储会加息多少次，”IG Securities的资深汇市分析师Junichi Ishikawa称，“市场现关注美联储今年是否会加息三次，周五的就业数据将提供重要线索。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

即期成交价格CNY=CFXS 6.907 6.8987 -0.12%

中间价CNY=SAEC 6.9032 6.8957 -0.11%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 260.87亿美元 207.37亿美元

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日内波动幅度(pips) 118 日低6.9104 日高6.8986

今年以来升贬幅度 0.62%

2005年汇改以来升贬幅度 19.83%

一年期美元/人民币掉期 1339

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.9188 6.8928

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 7.1435 7.1125

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9041；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2905、6.0691和8.421。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）