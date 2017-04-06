人民币跌破6.9关口至逾两周新低 略偏购汇短期料仍区间波动

路透北京/上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四收盘跌破6.9关口，至逾两周新低，亦为连续第六日收跌，但市场能否有效跌破这一关口仍需观察。

交易员称，客盘逢低购汇加上盘中欧元下跌，令人民币跌幅扩大，成交量亦有所放大，但接近整数关口也有大行结汇盘涌出；不过，市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。

他们并指出，美元指数在100上方徘徊，美债收益率承压降低了美元的吸引力，中美领导人会晤在即，谨慎情绪弥漫；市场高度关注会谈进展，虽然对最终成果预期不大。

“客盘还是偏购汇些，但基本内部能消化，当然从长一点时间看，汇价也不会一直维持在这么狭窄的空间。”一中资行交易员表示。

另有外资行交易员指出，盘中出现的欧元下跌行情，提振了美元/人民币，客盘购汇动力得以强化，但大行在整数关口略施压力，整体人民币走弱幅度相对有限。

外汇政策专家称，美国总统特朗普看起来不太可能在刚刚与中国国家主席习近平会晤几天后，就在下周正式宣布中国为汇率操纵国；因此特朗普在竞选时作出的口头承诺难以兑现，至少现阶段是如此。

全球汇市方面，欧元兑美元周四触及三周低点，之前欧洲央行总裁德拉吉称，他认为至少年底之前无需改变欧洲央行的政策轨道，包括处于历史低位的利率和购债计划。

“美元看起来仍承压，除非(特朗普)总统的预算案得到国会快速通过或就税改达成一致，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.901 6.8965 -0.07%

中间价CNY=SAEC 6.893 6.8906 -0.03%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 219.09亿美元 172.59亿美元

日内波动幅度(pips) 91 日低6.9027 日高6.8936

今年以来升贬幅度 0.70%

2005年汇改以来升贬幅度 19.93%

一年期美元/人民币掉期 1168

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.8915 6.8818

一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.083 7.082

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）