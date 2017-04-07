人民币微幅收升终止连六日跌势 习特会期间汇价料波动有限

路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。

他们并指出，中美领导人会晤在即，监管层加大了中间价点位和日内交易的维稳，确保会晤在友好气氛中进行；由于美国总统特朗普的行事存明显不确定性，所以市场也相对谨慎，交投较昨日清淡。

“（美元对人民币）中间价开得比较低，成交价在中间价上方100个点是极限位置，一般也上不了太多，从政策意图看也不想上。”一中资行交易员表示。

另有交易员指出，美国空袭叙利亚时间对人民币汇价影响极其有限，市场更关注美国非农数据，而比非农数据更影响人民币汇价的则是美联储的加息动作和特朗普税务政策是否会获得通过，因为非农等宏观数据的影响已经在之前提前反应了。

数位外汇政策专家告诉路透，美国财政部长努钦看上去不太可能在4月14日的半年度外汇报告中给中国贴上汇率操纵国的标签。

全球汇市方面，日圆周五走高而俄罗斯卢布下挫，之前美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹，令美国与俄罗斯之间局势紧张。

虽然市场仍聚焦中美领导人会晤，但Brown Brothers Harriman驻东京资深外汇策略师Masashi Murata称，“我觉得市场对中美峰会没有太大的期望。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.8993 6.901 0.02%

中间价CNY=SAEC 6.8949 6.893 -0.03%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 177.14亿美元 226.29亿美元

日内波动幅度(pips) 87 日低6.9037 日高6.895

今年以来升贬幅度 0.73%

2005年汇改以来升贬幅度 19.96%

一年期美元/人民币掉期 1147

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.894 6.8908

一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0955 7.0765

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）