人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。
“习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。
一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入汇率操纵的行列，预计一两周内人民币维持区间波动，不会有太大的动静。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.19%至93.39；SDR篮子指数微升至95.28，BIS篮子指数微升至94.39。
全球汇市方面，欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。
“我认为美国利率上升正在支撑美元，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.9052 6.8993 -0.09%
中间价CNY=SAEC 6.9042 6.8949 -0.13%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 222.8亿美元 177.14亿美元
日内波动幅度(pips) 89 日低6.9109 日高6.902
今年以来升贬幅度 0.64%
2005年汇改以来升贬幅度 19.86%
一年期美元/人民币掉期 1158
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.9054 6.9007
一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0971 7.0805
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红/杨淑祯)
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