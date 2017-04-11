人民币小幅收升 两地汇价结束倒挂离岸看贬预期略升

路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。

他们并指出，近期离岸CNH连续走低，结束了与在岸长时间的倒挂，表明离岸资金对人民币的贬值预期略有上升；若离岸CNH快速偏离在岸，则很可能再度遭遇离岸人民币流动性收紧的状况。

“虽然还是有一部分资金做多（美元兑人民币），但明显谨慎，不认为近期会出趋势。”一中资行交易员表示。

另一中资行交易员指出，美指在101左右徘徊，没有太大的突破，而至少到6月才可能加息，在此之前，美元没有太多利好，那人民币有可能小幅走升，双向波动多一些。

交易员指出，“人民币借着这三个月涨一涨，再不涨也没什么机会，”结汇的企业增多也会带动人民币涨一涨，不过6.85不容易突破的区间，中长期看人民币总体有贬值趋势。

全球汇市方面，美元兑日圆周二在亚洲时段下跌，因对朝鲜和叙利亚情势的担忧打压美债收益率(殖利率)，并抵消美国升息预期的影响。

亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.903 6.9052 0.03%

中间价CNY=SAEC 6.8957 6.9042 0.12%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 233.22亿美元 222.8亿美元

日内波动幅度(pips) 32 日低6.9042 日高6.901

今年以来升贬幅度 0.67%

2005年汇改以来升贬幅度 19.90%

一年期美元/人民币掉期 1187

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.9063 6.9075

一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0995 7.094

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）