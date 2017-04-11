人民币小幅收升 两地汇价结束倒挂离岸看贬预期略升

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
他们并指出，近期离岸CNH连续走低，结束了与在岸长时间的倒挂，表明离岸资金对人民币的贬值预期略有上升；若离岸CNH快速偏离在岸，则很可能再度遭遇离岸人民币流动性收紧的状况。
“虽然还是有一部分资金做多（美元兑人民币），但明显谨慎，不认为近期会出趋势。”一中资行交易员表示。
另一中资行交易员指出，美指在101左右徘徊，没有太大的突破，而至少到6月才可能加息，在此之前，美元没有太多利好，那人民币有可能小幅走升，双向波动多一些。
交易员指出，“人民币借着这三个月涨一涨，再不涨也没什么机会，”结汇的企业增多也会带动人民币涨一涨，不过6.85不容易突破的区间，中长期看人民币总体有贬值趋势。
全球汇市方面，美元兑日圆周二在亚洲时段下跌，因对朝鲜和叙利亚情势的担忧打压美债收益率(殖利率)，并抵消美国升息预期的影响。
亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.903 6.9052 0.03%
中间价CNY=SAEC 6.8957 6.9042 0.12%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 233.22亿美元 222.8亿美元
日内波动幅度(pips) 32 日低6.9042 日高6.901
今年以来升贬幅度 0.67%
2005年汇改以来升贬幅度 19.90%
一年期美元/人民币掉期 1187
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.9063 6.9075
一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0995 7.094
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/李文科; 审校 吴云凌/乔艳红)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。