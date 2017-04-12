人民币续升至本月新高 离岸一年期期权波动率下探至一年半低点

路透北京4月12日 - 人民币兑美元即期周三收盘升破6.9关口，为连续第二日走升至月内新高，然日内有效波幅仍极为有限。交易员称，地缘局势紧张升温制约风险偏好，美指连续两日调整，监管重新恢复中间价市场化定价，短期市场仍无法脱离当前窄幅双向波动走势。

他们并指出，亚洲货币走势分化，美指短期亦缺乏持续走强理由，市场对人民币延续双向波动的判断更趋一致，不确定性预期下降拉低美元/CNH各期限平价期权隐含波动率，其中一年期的隐含波动率下探至一年半低点。

“最近真的没什么可说的了，上下就那么点动静。”一外资行交易员表示。

另有中资行交易员指出，跟去年全线看贬人民币不同，现在市场对人民币汇率走势的判断日趋分化，走升或者走贬的可能性都有，其中，远期结汇的量明显增加，显示出口商等客盘看多人民币的力量在增加，而这在一定程度上对冲市场购汇盘，整体人民币结售汇相对均衡，波动区间持续狭窄。

“到了7这个关口，市场开始思考，人民币真的有那么大的贬值空间吗？从实体经济看，可能也不太现实，...美元指数也在盘整。”上述交易员指出。

全球汇市方面，日圆兑美元、欧元和英镑周三纷纷触及五个月高位，地缘政治紧张气氛抑制风险偏好，令避险货币日圆受到青睐。而英镑兑全面走跌的美元周三升至一周高点，投资人静待英国公布就业市场数据，以进一步评估英国在推出欧盟之际的经济景况。

“最新一波行情的特点是避险潮驱动日圆直接需求，而不是美国公债收益率下降引发买盘，”Brown Brothers Harriman驻东京资深汇市策略师Masashi Murata表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.8922 6.903 0.16%

中间价CNY=SAEC 6.894 6.8957 0.02%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 251.76亿美元 240.33亿美元

日内波动幅度(pips) 85 日低6.8996 日高6.8911

今年以来升贬幅度 0.83%

2005年汇改以来升贬幅度 20.09%

一年期美元/人民币掉期 1187.5

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.8982 6.9006

一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0915 7.0908

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）