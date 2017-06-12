（更正）人民币兑美元小幅收跌 美联储议息临近市场谨慎观望（6月9日）

路透上海/北京6月9日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌，盘中一度跌破6.8关口。交易员称，欧洲央行表态不及市场预期，英国议会选举不确定性大增，美元指数因此获益反弹，人民币市场逢低购汇需求仍存；不过美联储加息在即，市场观望气氛渐浓，成交量有所下降。

他们并表示，中国最新公布的5月通胀数据基本符合预期，对汇市影响有限；各方对“逆周期因子”的作用判断分歧较大，间接影响对汇率走势判断。离岸人民币午后明显走贬，与在岸价差倒挂收窄至不足50点。

“外盘动得明显，不过境内市场对中间价机制比较自觉，人民币没怎么跌。”一中资行交易员称，“下周事情蛮多的，不过在国际市场有利率决议、央行会议之际，人民币市场反而越是稳定。”

亦有外资行交易员称，现在人民币市场算是暂时的平静，没有明确方向，后市需看监管层的意图。

中国国家统计局周五公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比涨1.5%，创四个月高位。分析师称，年内物价不是货币政策关注的主要目标，货币政策维持中性主要还是为了抑制金融机构杠杆过快上升及资产价格泡沫的风险。

全球汇市方面，英镑周五大幅下跌，因英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)领导的保守党未能在大选中获得议会多数席位，可能会冲击到英退谈判。英镑兑美元跌2%至1.2698美元。不过美元、欧元和日圆等其他主要货币反应有限。它们之前已基本忽视了美国FBI前局长科米(James Comey)周四的证词陈述。

“其他货币，如美元/日圆，反应并不特别大，因为这次更多地算是国内事件，与去年退欧公投不同。”FPG证券社长深谷幸司表示，“整体外汇市场的关注焦点现在将转向美联储下周的政策会议。”

美联储将在下周三结束两日会议。外界普遍预期美联储将会升息，焦点因而放在其是否会为未来几个月进一步紧缩货币政策敞开大门。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7988 6.7938 -0.07%

中间价CNY=SAEC 6.7971 6.793 -0.06%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 179.68亿美元 241亿美元

日内波动幅度(pips) 68 日低6.8033 日高6.7965

今年以来升贬幅度 2.25%

2005年汇改以来升贬幅度 21.77%

一年期美元/人民币掉期 1270

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.771 6.7846

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.9611 6.964

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7979；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.607、6.1562和8.6073。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）