人民币收盘创逾八个月新高 因美元疲弱而中国数据向好

路透上海/北京7月17日 - 人民币兑美元即期周一大幅收涨，与中间价同创近八个半月新高。交易员称，疲软美国通胀数据拉低美联储后续加息预期，美元指数低位运行，助推人民币汇价反弹走势；但客户仍有逢低购汇心理，且本周亦有油盘购汇需求，所以反弹走势不会一帆风顺。

他们并表示，今日公布的中国二季度经济增长数据表现较好，或在较长时间内给人民币多头更多信心，但短期更多仍集中在结售汇是否均衡上。而金融工作会议的短期影响在心理层面，中期影响则暂时还不好判断，需要进一步观察。

“今天主要是隔夜美元指数跌的多，开盘人民币就涨了不少；这也激发了一些客户逢低购汇。”一中资行交易员称。

他并表示，最近有一些客盘结汇，但仍是购汇偏多。近期汇价可能会双边震荡，但现在市场的干预力度没人知道，所以未来的震荡中枢只能猜测。

中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比增长1.7%。分析人士称，经济数据表现强劲，从工业生产，投资、零售和出口都不错，但预计全年呈现为“前高后不低”态势。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，6月末中央银行口径外汇占款余额为215,153.03亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少343.15亿元人民币。

备受瞩目的中国金融工作会议上周六结束。从会议传递出的信息看，正如市场预期，中国领导层将金融风险防范化解置于创新发展前，并升级金融监管协调至国务院层面的金融稳定发展委员会，凸显当前防范金融风险的紧迫性和维护国家金融安全的决心。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一在10个月低点附近，中国公布的一系列经济数据优于预期，带来乐观人气，促使投资者增加对澳元等高收益率货币的杠杆头寸。

CMC Markets策略师David Madden表示，“最新数据出炉后，风险前景的偏多，各市场看来都将增加持仓，特别是那些高收益的市场。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7699 6.7842 0.21%

中间价CNY=SAEC 6.7562 6.7774 0.31%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 223.11亿美元 218.57亿美元

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日内波动幅度(pips) 117 日低6.7762 日高6.7645

今年以来升贬幅度 2.65%

2005年汇改以来升贬幅度 22.25%

一年期美元/人民币掉期 881

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7691 6.7645

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.9015 6.9028

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7747；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7572、6.0138和8.8648。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）