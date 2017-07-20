人民币收贬逾百点 市场对人民币走势分歧加大

路透北京7月20日 - 人民币兑美元即期周四收贬逾百点，中间价则略调降。交易员称，由于美元指数日内反弹，加上实需购汇依然旺盛，人民币震荡走弱；但机构对人民币走势的分歧加大，客户也有结汇盘出现，短期人民币趋势料仍看好，但弹性会加大。

他们并表示，今年购汇需求比去年猛烈，但主要是实需购汇，投机性需求已经被明显抑制。市场预计美联储9月缩表，年底加息，此前的空白期持有美元有较大风险，一些自营盘已经转向看空美元。今日公布的结售汇数据对市场影响不大，不过6月结汇规模上升也反映出市场预期有所调整。

“这两天大行没怎么出来，可能觉得到这里压得差不多了，加上美元指数反弹，市场上就把汇价买到了这个位置。”一中资行交易员称，“掉期也是，央行不压，市场就自发买上来了。”

亦有中资行交易员指出，最近几个月市场不看好美元，机构应该不会大量持有。

中国国家外汇管理局周四公布，6月银行结售汇逆差209亿美元，同比增长63%，环比增22%，其中结汇规模创2015年8月以来的新高，售汇规模创下年内高位。中国1-6月银行结售汇累计逆差938亿美元，同比下降46%；上半年银行代客涉外收付款842亿美元，同比下降五成。

全球汇市方面，欧元周四徘徊在14个月高位下方，等待欧洲央行稍晚的政策决定。欧洲央行有可能会为今年稍晚的政策转向铺路。美元指数.DXY上涨0.1%，远离周二所及10个月低点94.476。

“在欧洲央行宣布决议之前，市场处于观望状态，不过决策者不会对欧元最近的强劲表现感到高兴。”荷兰合作银行驻香港的资深亚太策略师Michael Every表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7688 6.7556 -0.20%

中间价CNY=SAEC 6.7464 6.7451 -0.02%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 240.5亿美元 264.61亿美元

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日内波动幅度(pips) 146 日低6.772 日高6.7574

今年以来升贬幅度 2.67%

2005年汇改以来升贬幅度 22.27%

一年期美元/人民币掉期 826

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7688 6.7595

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.894 6.8798

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.766；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7935、6.0333和8.8075。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）