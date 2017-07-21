人民币震荡微收升 汇率控制暂松或受中美谈判影响

路透上海/北京7月21日 - 人民币兑美元即期周五震荡微收升，中间价则创九个月新高。交易员称，美元指数持续走弱至去年11月低位，实需购汇明显限制人民币反弹空间；另外部分机构也猜测美元短期续跌空间有限，尝试投机购汇，不过中期看人民币料仍有升值空间。

他们并表示，今日大行放松了对汇率的管控，基本放任市场自由交易，掉期市场也减少卖压；今日逆周期因子对中间价也几乎没有影响，且人民币对一篮子货币跌幅明显。市场猜测，可能是中美对话没有达成一致，中国暂时松动了对汇率的掌控。

“昨天中美谈崩，今天央妈不管汇率了。”一中资行交易员称。

他并指出，今日根据模型测算，逆周期因子为0，也就是说没有通过中间价引导汇率。此外，今日人民币对篮子贬值，而即期市场大行也没有异常举止，许多交易员猜测这与中美对话没有达成一致协议有关。

美国和中国高层官员周三结束经济对话，但取消了会后记者会令对话结果蒙上阴霾，美方要求与中国有“更公平”的贸易关系。一名美国政府官员周三表示，在中美全面经济对话会议期间，两国高层官员未能就中国为帮助降低美国对华贸易逆差而需采取的重要举措达成一致。

全球汇市方面，欧元/美元周五跳涨至近两年最高水准，因欧元本周涨势引发一些投资者回补空头。欧元的强势压低美元指数至11个月低点93.994。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7681 6.7688 0.01%

中间价CNY=SAEC 6.7415 6.7464 0.07%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 204.06亿美元 240.5亿美元

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日内波动幅度(pips) 131 日低6.7703 日高6.7572

今年以来升贬幅度 2.68%

2005年汇改以来升贬幅度 22.29%

一年期美元/人民币掉期 860

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7628 6.756

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.9005 6.8913

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.767；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.8883、6.0519和8.7908。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）