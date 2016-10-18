人民币微收升脱离逾六年新低 后市贬值空间料有限

路透上海/北京10月18日 - 人民币兑美元即期周二微收升，盘中曾触及6.7411元的逾六年新低；中间价则因美元指数调整而反弹。交易员称，中间价延续市场化定价，只是不少客盘趁人民币反弹入市购汇，而大量油盘购汇亦打压汇价；不过大行在6.74附近提供美元流动性，令汇价震荡收升。

他们并指出，今日公布的M2等金融数据对汇市影响有限，9月外汇占款大幅下降在情理之中，因当月外汇市场维稳力量较大；另外，由于美指升势趋缓，人民币续跌空间亦较为有限，有一些自营盘亦在清理美元多头。

“今天市场上有蛮大量的购汇盘，还有不少油盘，而大行也一直在提供流动性。”一中资行交易员称，“只要美指不是大幅上行，短期人民币不会大幅贬值，甚至可能走升。这几天能看到一些自营清理了美元多头。”

亦有外资行交易员表示，在美指整体走不远的情况下，不需要太担心人民币。

全球汇市方面，美元指数周二脱离七个月高位，此前全球债市一波跌势暂停，美债收益率(殖利率)下降。

中国央行数据显示，9月末中央银行口径外汇占款余额为229,108.68亿元人民币，当月减少3,375亿元，较8月多减1,456亿元，为今年1月（下降6,445亿元）以来最大降幅，也是11个月连续下降。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7393 6.7396 0.00%

中间价CNY=SAEC 6.7303 6.7379 0.11%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 269.9亿美元 212.13亿美元

日内波动幅度(pips) 61 日低6.7411 日高6.735

今年以来升贬幅度 -3.65%

2005年汇改以来升贬幅度 22.81%

一年期美元/人民币掉期 630

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.744 6.7458

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.9025 6.9133

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.739；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.424、6.4775和8.2473。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）