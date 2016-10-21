人民币收盘随中间价创逾六年新低 美指强势加剧贬值预期

路透上海/北京10月21日 - 人民币兑美元即期周五大幅收挫，随中间价创逾六年新低，盘中并一度跌破6.76元，本周贬值0.5%。交易员称，美元指数大涨而中间价仍遵循市场化定价，进一步刺激客盘购汇情绪，大行适度提供流动性控制贬值速度；但若美指继续强势，人民币汇价料续承压。

他们也指出，国家外管局最新公布的9月银行结售汇逆差明显扩大，加剧了市场对人民币汇率的贬值预期，而离岸人民币在强势美指和境内中间价推动下亦创有数据以来新低，也侧面加重在岸压力，但仍可预计两地汇价不会偏离中间价太远。

“今天人民币贬的很厉害，但是即期市场干预的不多，可能央妈也在试探市场反应。”一外资行交易员称，“市场也没有什么恐慌情绪，我们依然维持年底6.8的判断。”

他并表示，近期美国经济基本面没什么变化，美元指数被动上涨的有些快，但是在美国大选附近应该会回调，一些客户选择推迟结汇。

一中资行交易员也指出，美元指数气势如虹，监管层若强行维稳成本巨大，期待人民币6.8元附近是否会有较强支撑。

中国国家外汇管理局周五公布，9月银行结售汇逆差284亿美元，较上月的95亿美元逆差扩大近两倍，为连续第15个月出现逆差。

中银香港高级经济研究员应坚指出，9月结售汇逆差明显较8月扩大，对人民币汇率构成压力。今日香港金融机构因8号风球停业，市场交易较小，各种不利消息一同出现，汇率波动会更大一些，这可能也是一个原因。

全球汇市方面，美元指数料连续第三周录得周线上涨，因对美国在12月升息的预期升温。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7599 6.7396 -0.30%

中间价CNY=SAEC 6.7558 6.7311 -0.37%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 230.51亿美元 299.54亿美元

日内波动幅度(pips) 143 日低6.7623 日高6.748

今年以来升贬幅度 -3.94%

2005年汇改以来升贬幅度 22.44%

一年期美元/人民币掉期 603

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7706 6.7497

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.9345 6.9013

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7572；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3719、6.5009和8.275。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）