人民币收盘随中间价创逾六年新低 美指强势加剧贬值预期

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京10月21日 - 人民币兑美元即期周五大幅收挫，随中间价创逾六年新低，盘中并一度跌破6.76元，本周贬值0.5%。交易员称，美元指数大涨而中间价仍遵循市场化定价，进一步刺激客盘购汇情绪，大行适度提供流动性控制贬值速度；但若美指继续强势，人民币汇价料续承压。
他们也指出，国家外管局最新公布的9月银行结售汇逆差明显扩大，加剧了市场对人民币汇率的贬值预期，而离岸人民币在强势美指和境内中间价推动下亦创有数据以来新低，也侧面加重在岸压力，但仍可预计两地汇价不会偏离中间价太远。
“今天人民币贬的很厉害，但是即期市场干预的不多，可能央妈也在试探市场反应。”一外资行交易员称，“市场也没有什么恐慌情绪，我们依然维持年底6.8的判断。”
他并表示，近期美国经济基本面没什么变化，美元指数被动上涨的有些快，但是在美国大选附近应该会回调，一些客户选择推迟结汇。
一中资行交易员也指出，美元指数气势如虹，监管层若强行维稳成本巨大，期待人民币6.8元附近是否会有较强支撑。
中国国家外汇管理局周五公布，9月银行结售汇逆差284亿美元，较上月的95亿美元逆差扩大近两倍，为连续第15个月出现逆差。
中银香港高级经济研究员应坚指出，9月结售汇逆差明显较8月扩大，对人民币汇率构成压力。今日香港金融机构因8号风球停业，市场交易较小，各种不利消息一同出现，汇率波动会更大一些，这可能也是一个原因。
全球汇市方面，美元指数料连续第三周录得周线上涨，因对美国在12月升息的预期升温。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.7599 6.7396 -0.30%
中间价CNY=SAEC 6.7558 6.7311 -0.37%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 230.51亿美元 299.54亿美元
日内波动幅度(pips) 143 日低6.7623 日高6.748
今年以来升贬幅度 -3.94%
2005年汇改以来升贬幅度 22.44%
一年期美元/人民币掉期 603
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.7706 6.7497
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.9345 6.9013
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7572；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3719、6.5009和8.275。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/张喜良)
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