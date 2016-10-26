美元回调致人民币收升脱离六年低点 市场渐生观望情绪

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京10月26日 - 人民币兑美元即期周三收盘价与中间价均反弹，暂时脱离逾六年新低。交易员称，美元指数冲击99关口后回调，部分美元多头借机了结，短期人民币下行压力有所缓解，而少了大行维稳需求，成交量有所下降。
他们并指出，日内市场走势与美指表现较为贴合，助汇价反弹，但由于美联储12月加息预期仍较高，因此也无法指望美指大幅调整；而市场仍期待逢低购汇机会，预计人民币汇价反弹空间亦较为有限。不过日内客盘购汇略有降温，市场渐生观望情绪。
“借着美元回调，不少获利盘要了结了吧，但现在这情形估计人民币反弹空间也不会太高，大家还是有买美元的想法。”一外资行交易员称。
亦有股份行交易员表示，由于美元短期回调，客盘购汇需求有所下降，“大家都在观望。”
全球汇市方面， 澳元周三表现好于其他主要货币，未受全球市场普遍存在避险情绪影响，因好于预期的通胀数据降低了澳洲近期降息的可能性。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.7686 6.7778 0.14%
中间价CNY=SAEC 6.7705 6.7744 0.06%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 237.63亿美元 283.04亿美元
日内波动幅度(pips) 77 日低6.7742 日高6.7665
今年以来升贬幅度 -4.06%
2005年汇改以来升贬幅度 22.28%
一年期美元/人民币掉期 590
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.7798 6.7752
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.9418 6.929
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7682；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3819、6.4951和8.237。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进/杨淑祯)
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