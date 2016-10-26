美元回调致人民币收升脱离六年低点 市场渐生观望情绪

路透上海/北京10月26日 - 人民币兑美元即期周三收盘价与中间价均反弹，暂时脱离逾六年新低。交易员称，美元指数冲击99关口后回调，部分美元多头借机了结，短期人民币下行压力有所缓解，而少了大行维稳需求，成交量有所下降。

他们并指出，日内市场走势与美指表现较为贴合，助汇价反弹，但由于美联储12月加息预期仍较高，因此也无法指望美指大幅调整；而市场仍期待逢低购汇机会，预计人民币汇价反弹空间亦较为有限。不过日内客盘购汇略有降温，市场渐生观望情绪。

“借着美元回调，不少获利盘要了结了吧，但现在这情形估计人民币反弹空间也不会太高，大家还是有买美元的想法。”一外资行交易员称。

亦有股份行交易员表示，由于美元短期回调，客盘购汇需求有所下降，“大家都在观望。”

全球汇市方面， 澳元周三表现好于其他主要货币，未受全球市场普遍存在避险情绪影响，因好于预期的通胀数据降低了澳洲近期降息的可能性。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7686 6.7778 0.14%

中间价CNY=SAEC 6.7705 6.7744 0.06%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 237.63亿美元 283.04亿美元

日内波动幅度(pips) 77 日低6.7742 日高6.7665

今年以来升贬幅度 -4.06%

2005年汇改以来升贬幅度 22.28%

一年期美元/人民币掉期 590

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7798 6.7752

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.9418 6.929

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7682；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3819、6.4951和8.237。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）