人民币微收跌与中间价同刷逾六年新低 市场静候美国经济数据

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月28日 - 人民币兑美元即期周五小幅收贬，本周贬值0.29%，与中间价同刷逾六年新低。交易员称，尽管月末客盘实需购汇需依旧求旺盛，但大行在合适点位继续提供美元流动性，加上部分自营盘结汇止损，致市场价高于中间价，且日内有效波动区间较窄。
他们并指出，上日夜盘时段在岸汇价一度跌至6.7835的逾六年新低，而今日离岸人民币早盘一度触及6.7984的历史新低，也从侧面反映市场仍相对看空人民币。周五稍晚将公布的美国三季度GDP数据若向好，人民币汇价可能进一步承压。
“今天客盘购汇还是很多，一些中资大行一路砸下来，目前守在6.7790附近。”一股份行交易员称。
亦有农商行交易员表示，从今天的情况看监管层应该不希望人民币贬值太快，短期贬值势头被遏制，自营盘不好做，“现在美元是高点了，自营盘不太敢买，不过客盘买得还是很多。”
中国国家外汇管理局资本项目管理司司长郭松称，汇率波动不影响资本项目可兑换改革进程，未来将审时度势，在建立和完善跨境资本流动的宏观审慎监管框架下，继续深化资本项目外汇管理改革，研究探索跨境资产转让、完善国内外汇贷款管理等，有序推动资本项目可兑换。
中国国家外汇管理局周五公布，9月份服务贸易逆差233亿美元，逆差额较上月的254亿美元减少8.27%。其中，旅行差额为逆差205亿美元，占比近九成；运输差额为逆差38亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周五升至三个月高点，兑多数主要货币可能录得月度涨幅。投资者静候今日稍晚公布的美国第三季国内生产总值(GDP)数据。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.7795 6.7778 -0.03%
中间价CNY=SAEC 6.7858 6.7736 -0.18%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 259.07亿美元 378.6亿美元
日内波动幅度(pips) 94 日低6.7856 日高6.7762
今年以来升贬幅度 -4.22%
2005年汇改以来升贬幅度 22.08%
一年期美元/人民币掉期 525
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.7903 6.7975
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.9545 6.951
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7796；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3986、6.4348和8.2493。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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