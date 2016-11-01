人民币小幅收贬市场仍偏购汇 美国大选变数或增加汇市波动

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京11月1日 - 人民币兑美元即期周二小幅收贬波幅狭窄，中间价亦小幅调整。交易员称，好于预期的中国经济数据对汇市影响有限，市场客盘仍偏购汇，大行不时提供美元流动性；而收到窗口指导之后一些自营盘已经自觉减少头寸，一定程度上缓解了维稳压力。
他们并指出，近期中间价继续遵循市场化定价机制，汇价表现也可以解释得通；除非美元指数出现较大回调，否则短期汇价料仍承压。市场猜测本周美联储加息概率很小，需重点关注美国大选“邮件门”事件持续发酵对美元指数的影响。
“现在的焦点还是在美国大选，最近爆料不断，跟纸牌屋一样（精彩），不过美指只调整了一天，也是蛮意外的。”一外资行交易员称。
亦有股份行交易员表示，对汇价最重要的影响还是利差，美国大选的变动料难影响12月美联储加息的概率，因此美元指数仍在高位；不过随着事件发酵，未来一段时间汇市波动可能增加。
中国10月官方制造业和非制造业PMI（制造业采购经理人指数）双双回暖，前者创出27个月高点，后者创下10个月高位，主要得益于生产和市场需求回暖，以及企业预期继续向好。明显回暖的迹象将缓解市场对中国经济下行压力的忧虑。
中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜日前表示，受美联储加息预期升温影响，人民币对美元汇率也因此有所走弱。但相对于国际储备货币、新兴市场经济体货币，人民币汇率跌幅在全球范围内并不大，且人民币对一篮子多边汇率还是升值的。
全球汇市方面，美元周二小涨，市场对美国总统大选的关注程度超过了其他重要市场事件，美国联邦调查局(FBI)重启希拉里“邮件门”事件的调查，令投资者感到担忧。
美联储为期两天的会议将于周三结束。市场认为大选之前升息的概率很小，但交易员将仔细考量其政策声明，以寻找关于下次升息时间的线索。根据CME Group的FedWatch工具，市场认为美联储12月升息的概率约为78%，本周升息概率仅为6%。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.7744 6.7708 -0.05%
中间价CNY=SAEC 6.7734 6.7641 -0.14%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 278.97亿美元 325.98亿美元
日内波动幅度(pips) 65 日低6.7769 日高6.7704
今年以来升贬幅度 -4.15%
2005年汇改以来升贬幅度 22.17%
一年期美元/人民币掉期 565
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.7821 6.7775
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.951 6.949
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.775；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4304、6.4651和8.2826。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)
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