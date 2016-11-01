人民币小幅收贬市场仍偏购汇 美国大选变数或增加汇市波动

路透上海/北京11月1日 - 人民币兑美元即期周二小幅收贬波幅狭窄，中间价亦小幅调整。交易员称，好于预期的中国经济数据对汇市影响有限，市场客盘仍偏购汇，大行不时提供美元流动性；而收到窗口指导之后一些自营盘已经自觉减少头寸，一定程度上缓解了维稳压力。

他们并指出，近期中间价继续遵循市场化定价机制，汇价表现也可以解释得通；除非美元指数出现较大回调，否则短期汇价料仍承压。市场猜测本周美联储加息概率很小，需重点关注美国大选“邮件门”事件持续发酵对美元指数的影响。

“现在的焦点还是在美国大选，最近爆料不断，跟纸牌屋一样（精彩），不过美指只调整了一天，也是蛮意外的。”一外资行交易员称。

亦有股份行交易员表示，对汇价最重要的影响还是利差，美国大选的变动料难影响12月美联储加息的概率，因此美元指数仍在高位；不过随着事件发酵，未来一段时间汇市波动可能增加。

中国10月官方制造业和非制造业PMI（制造业采购经理人指数）双双回暖，前者创出27个月高点，后者创下10个月高位，主要得益于生产和市场需求回暖，以及企业预期继续向好。明显回暖的迹象将缓解市场对中国经济下行压力的忧虑。

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜日前表示，受美联储加息预期升温影响，人民币对美元汇率也因此有所走弱。但相对于国际储备货币、新兴市场经济体货币，人民币汇率跌幅在全球范围内并不大，且人民币对一篮子多边汇率还是升值的。

全球汇市方面，美元周二小涨，市场对美国总统大选的关注程度超过了其他重要市场事件，美国联邦调查局(FBI)重启希拉里“邮件门”事件的调查，令投资者感到担忧。

美联储为期两天的会议将于周三结束。市场认为大选之前升息的概率很小，但交易员将仔细考量其政策声明，以寻找关于下次升息时间的线索。根据CME Group的FedWatch工具，市场认为美联储12月升息的概率约为78%，本周升息概率仅为6%。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7744 6.7708 -0.05%

中间价CNY=SAEC 6.7734 6.7641 -0.14%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 278.97亿美元 325.98亿美元

日内波动幅度(pips) 65 日低6.7769 日高6.7704

今年以来升贬幅度 -4.15%

2005年汇改以来升贬幅度 22.17%

一年期美元/人民币掉期 565

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7821 6.7775

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.951 6.949

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.775；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4304、6.4651和8.2826。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）