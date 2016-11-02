人民币震荡收升 美国大选不确定性增加美指仍有回调空间

路透上海/孙琦子11月2日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，中间价亦大幅回调。交易员称，美国大选不确定性拉低美元指数至近两周低点，助力缓解人民币下行压力；但市场仍为净购汇，大行亦不时提供美元流动性，短期汇价反弹空间料受限。

他们并指出，今年以来人民币贬值预期一直存在于市场，美指反弹时人民币跌势加剧，而美指回调时，人民币或因为购汇情绪释放而反弹遇阻。而随着美国大选的变数继续发酵，短期美指可能仍有一定调整空间，但12月升息的预期未变，一些自营盘开始逢低加仓美元多头。

“现在大家都盯着美国大选，变数太大，晚间FOMC（美国联邦公开市场委员会）的议息反而没太大变数，美指不排除还有一些调整空间。”一外资行交易员称。

亦有股份行交易员表示，市场对美国大选的预期跟以前不一样了，可能一些机构在清理之前的敞口。不过在美国大选结果公布前，美元指数只会小幅调整，人民币亦难有大幅升降。

全球汇市方面，周三美元下滑，而瑞郎和日圆飙升，因担心特朗普当选的投资者纷纷为手中资金寻求避险。

分析师称，若特朗普当选总统，还可能使美联储脱离预期很高的12月升息轨道。投资者目前静待美联储周三发布政策声明，从中寻找12月升息可能性新线索。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7613 6.7744 0.19%

中间价CNY=SAEC 6.7562 6.7734 0.25%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 307.71亿美元 278.97亿美元

日内波动幅度(pips) 57 日低6.7658 日高6.7601

今年以来升贬幅度 -3.96%

2005年汇改以来升贬幅度 22.41%

一年期美元/人民币掉期 560

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7719 6.7726

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.938 6.934

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7642；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4837、6.5149和8.2801。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）