人民币震荡收升 美国大选不确定性增加美指仍有回调空间

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/孙琦子11月2日 - 人民币兑美元即期周三震荡收升，中间价亦大幅回调。交易员称，美国大选不确定性拉低美元指数至近两周低点，助力缓解人民币下行压力；但市场仍为净购汇，大行亦不时提供美元流动性，短期汇价反弹空间料受限。
他们并指出，今年以来人民币贬值预期一直存在于市场，美指反弹时人民币跌势加剧，而美指回调时，人民币或因为购汇情绪释放而反弹遇阻。而随着美国大选的变数继续发酵，短期美指可能仍有一定调整空间，但12月升息的预期未变，一些自营盘开始逢低加仓美元多头。
“现在大家都盯着美国大选，变数太大，晚间FOMC（美国联邦公开市场委员会）的议息反而没太大变数，美指不排除还有一些调整空间。”一外资行交易员称。
亦有股份行交易员表示，市场对美国大选的预期跟以前不一样了，可能一些机构在清理之前的敞口。不过在美国大选结果公布前，美元指数只会小幅调整，人民币亦难有大幅升降。
全球汇市方面，周三美元下滑，而瑞郎和日圆飙升，因担心特朗普当选的投资者纷纷为手中资金寻求避险。
分析师称，若特朗普当选总统，还可能使美联储脱离预期很高的12月升息轨道。投资者目前静待美联储周三发布政策声明，从中寻找12月升息可能性新线索。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.7613 6.7744 0.19%
中间价CNY=SAEC 6.7562 6.7734 0.25%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 307.71亿美元 278.97亿美元
日内波动幅度(pips) 57 日低6.7658 日高6.7601
今年以来升贬幅度 -3.96%
2005年汇改以来升贬幅度 22.41%
一年期美元/人民币掉期 560
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.7719 6.7726
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.938 6.934
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7642；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4837、6.5149和8.2801。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/曾祥进)
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