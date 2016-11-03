人民币震荡微收升 逢低购汇思路继续限制反弹空间

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京11月3日 - 人民币兑美元即期周四震荡微收升，升幅远逊于中间价，中间价升至两周新高。交易员称，美国大选变数加剧美元指数波动，客盘观望气氛略升，但逢低购汇情绪仍占上风，大行还需适度提供美元流动性，料人民币继续反弹的空间较为有限。
他们并指出，隔夜美联储议息会议并无意外，预期12月加息的概率上升，然而短期市场焦点仍在美国大选，不排除美元指数仍有一定调整空间，但要影响境内预期还需要时间。由于市场价已偏离中间价超100点，市场预期有所变化，一些自营的美元空头平盘，增仓美元多头。
“尽管美指回调，但人民币升幅很小，大行一放开人民币就往下走，而且市场价比中间价低这么多，可能有些美元空头就转而变成多头了。”一股份行交易员称。
亦有中资行交易员称，虽然美指继续回调，但现在大家的思路还是逢低购汇。
“比特币目前人民币价格5030，美元价格732，换算出美元兑人民币汇率在6.87-6.88左右，这也变相显示出目前人民币的贬值预期。”另一中资行交易员称。
据中国证券报周四报导，电子货币比特币近期成为国内一些投资者换汇的“地下高速公路”，在国内以人民币买入比特币，在境外平台上卖出，有时单笔交易可达千万元。
全球汇市方面， 美元周四跌幅加深，因美国总统大选的局势盖过了美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议的影响，美联储决策者仍然暗示他们下月有可能升息。
美联储周三维持利率不变，但暗示，可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。据芝加哥商业交易所集团(CME Group)FedWatch Tool，交易商押注美联储12月升息机率为72%。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.7608 6.7613 0.01%
中间价CNY=SAEC 6.7491 6.7562 0.11%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 308.56亿美元 307.71亿美元
日内波动幅度(pips) 75 日低6.7644 日高6.7569
今年以来升贬幅度 -3.95%
2005年汇改以来升贬幅度 22.42%
一年期美元/人民币掉期 535
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.7711 6.7682
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.935 6.933
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7593；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5123、6.5795和8.341。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。