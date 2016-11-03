人民币震荡微收升 逢低购汇思路继续限制反弹空间

路透上海/北京11月3日 - 人民币兑美元即期周四震荡微收升，升幅远逊于中间价，中间价升至两周新高。交易员称，美国大选变数加剧美元指数波动，客盘观望气氛略升，但逢低购汇情绪仍占上风，大行还需适度提供美元流动性，料人民币继续反弹的空间较为有限。

他们并指出，隔夜美联储议息会议并无意外，预期12月加息的概率上升，然而短期市场焦点仍在美国大选，不排除美元指数仍有一定调整空间，但要影响境内预期还需要时间。由于市场价已偏离中间价超100点，市场预期有所变化，一些自营的美元空头平盘，增仓美元多头。

“尽管美指回调，但人民币升幅很小，大行一放开人民币就往下走，而且市场价比中间价低这么多，可能有些美元空头就转而变成多头了。”一股份行交易员称。

亦有中资行交易员称，虽然美指继续回调，但现在大家的思路还是逢低购汇。

“比特币目前人民币价格5030，美元价格732，换算出美元兑人民币汇率在6.87-6.88左右，这也变相显示出目前人民币的贬值预期。”另一中资行交易员称。

据中国证券报周四报导，电子货币比特币近期成为国内一些投资者换汇的“地下高速公路”，在国内以人民币买入比特币，在境外平台上卖出，有时单笔交易可达千万元。

全球汇市方面， 美元周四跌幅加深，因美国总统大选的局势盖过了美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议的影响，美联储决策者仍然暗示他们下月有可能升息。

美联储周三维持利率不变，但暗示，可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。据芝加哥商业交易所集团(CME Group)FedWatch Tool，交易商押注美联储12月升息机率为72%。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7608 6.7613 0.01%

中间价CNY=SAEC 6.7491 6.7562 0.11%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 308.56亿美元 307.71亿美元

日内波动幅度(pips) 75 日低6.7644 日高6.7569

今年以来升贬幅度 -3.95%

2005年汇改以来升贬幅度 22.42%

一年期美元/人民币掉期 535

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7711 6.7682

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.935 6.933

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7593；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5123、6.5795和8.341。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）