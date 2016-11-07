人民币缩量收跌 美大选临近市场观望情绪升温

路透上海/北京11月7日 - 人民币兑美元即期周一缩量收跌，中间价亦大跌逾200个点。交易员称，美国大选“电邮门”剧情反转，美元指数暂时止跌企稳，人民币中间价重回6.77元关口，离岸CNH亦大幅挫低，与在岸价差略有扩大，短期人民币料仍小幅承压。

他们并指出，美国大选在即但变数依然不小，市场继续密切关注；而人民币中间价跌多涨少，今日人民币汇率指数再刷新低。鉴于汇价已经接近各方预期的6.80元底部，市场观望情绪升温，成交量有所萎缩。

“和前两天比，现在距离6.8比较近了，客盘肯定不像前几日那样急着要买了，大家还是先看大戏吧，毕竟现在变数还非常大。”一外资行交易员称。

亦有中资行交易员称，美国大选对美元的影响市场尚无一致判断，不好赌方向。“看不清楚方向的时候，还是悠着点儿。”

全球汇市方面，美元周一跳涨，因有消息称美国民主党总统候选人希拉里不会因使用私人邮件服务器而面临刑事指控，在11月8日大选前的最后关头获得力挺。

在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微跌0.04%至93.74，再刷记录新低。今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌7.13%，SDR篮子指数跌4.11%，BIS指数跌7.08%。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7758 6.7591 -0.25%

中间价CNY=SAEC 6.7725 6.7514 -0.31%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 223.99亿美元 325.08亿美元

日内波动幅度(pips) 92 日低6.7762 日高6.767

今年以来升贬幅度 -4.16%

2005年汇改以来升贬幅度 22.15%

一年期美元/人民币掉期 490

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.785 6.772

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.9475 6.9223

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7752；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4958、6.4878和8.4192。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）