人民币小跌创逾六年收盘新低 市场静候美大选结果揭晓

路透北京11月8日 - 人民币兑美元即期周二收盘小跌至逾六年新低；中间价亦调降近百点，接近10月底触及的逾六年低点。交易员称，美国大选是近日最大风险事件，由于不确定性较高，自营盘以平盘为主，而客盘购汇情绪亦较为平稳，临近收盘大行离场客盘推低汇价至6.78元关口。

他们并指出，一年期掉期盘中短暂跌破400点，创近两年半低点，因大行卖压不减而自营不敢接盘，客盘亦因为远期购汇限制而买盘较少。此外，尽管贸易顺差有所回升，但对今日汇价影响有限。

“如果不是口味特别重，我想大部分人都不会选择在今天拿很多头寸吧，退欧的变数影响还是在的，鬼知道明天会发生什么事情。”一外资行交易员称。

另一股份行交易员称，大选结果揭晓在即，由于大选不确定性大，短期影响可能超过12月美联储议息会议，自营投资也以平盘为主。

亦有外资行交易员称，当前一年期掉期处于年内低位，明显偏离利率平价位置；若未来监管层在掉期的操作减少，将有很大的上行空间。

人民日报海外版周二刊登热点聚焦称，美国大选结果对人民币走势的影响不应被夸大。加入SDR后，汇率相对稳定的人民币也符合包括美国在内各经济体的利益。因此，人民币尽管在一定时期内会有波动，但并不具备大幅贬值的基础和可能。

中国海关总署周二公布，以美元计价10月出口同比下降7.3%，进口同比下降1.4%，路透调查预估中值分别为下降6%和下降1%。10月贸易顺差为490.56亿美元，路透预估中值为517亿美元。

全球汇市方面，美元周二在亚洲交易时段持稳，守住上日在希拉里获胜希望增强提振下录得的涨幅。此前美国联邦调查局(FBI)消除了她面临刑事指控的阴影。路透/益普索最后进行的调查，希拉里在大选中击败特朗普、入主白宫的可能性约为90%。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.04%至93.71，续刷记录新低；SDR篮子指数微升至94.89，BIS篮子指数微跌至94.5。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.78 6.7758 -0.06%

中间价CNY=SAEC 6.7817 6.7725 -0.14%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 274.43亿美元 269.23亿美元

日内波动幅度(pips) 105 日低6.7823 日高6.7718

今年以来升贬幅度 -4.22%

2005年汇改以来升贬幅度 22.07%

一年期美元/人民币掉期 458

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.793 6.794

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.9395 6.9493

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.777；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4859、6.4929和8.4091。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）