人民币小跌创逾六年收盘新低 市场静候美大选结果揭晓

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月8日 - 人民币兑美元即期周二收盘小跌至逾六年新低；中间价亦调降近百点，接近10月底触及的逾六年低点。交易员称，美国大选是近日最大风险事件，由于不确定性较高，自营盘以平盘为主，而客盘购汇情绪亦较为平稳，临近收盘大行离场客盘推低汇价至6.78元关口。
他们并指出，一年期掉期盘中短暂跌破400点，创近两年半低点，因大行卖压不减而自营不敢接盘，客盘亦因为远期购汇限制而买盘较少。此外，尽管贸易顺差有所回升，但对今日汇价影响有限。
“如果不是口味特别重，我想大部分人都不会选择在今天拿很多头寸吧，退欧的变数影响还是在的，鬼知道明天会发生什么事情。”一外资行交易员称。
另一股份行交易员称，大选结果揭晓在即，由于大选不确定性大，短期影响可能超过12月美联储议息会议，自营投资也以平盘为主。
亦有外资行交易员称，当前一年期掉期处于年内低位，明显偏离利率平价位置；若未来监管层在掉期的操作减少，将有很大的上行空间。
人民日报海外版周二刊登热点聚焦称，美国大选结果对人民币走势的影响不应被夸大。加入SDR后，汇率相对稳定的人民币也符合包括美国在内各经济体的利益。因此，人民币尽管在一定时期内会有波动，但并不具备大幅贬值的基础和可能。
中国海关总署周二公布，以美元计价10月出口同比下降7.3%，进口同比下降1.4%，路透调查预估中值分别为下降6%和下降1%。10月贸易顺差为490.56亿美元，路透预估中值为517亿美元。
全球汇市方面，美元周二在亚洲交易时段持稳，守住上日在希拉里获胜希望增强提振下录得的涨幅。此前美国联邦调查局(FBI)消除了她面临刑事指控的阴影。路透/益普索最后进行的调查，希拉里在大选中击败特朗普、入主白宫的可能性约为90%。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.04%至93.71，续刷记录新低；SDR篮子指数微升至94.89，BIS篮子指数微跌至94.5。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.78 6.7758 -0.06%
中间价CNY=SAEC 6.7817 6.7725 -0.14%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 274.43亿美元 269.23亿美元
日内波动幅度(pips) 105 日低6.7823 日高6.7718
今年以来升贬幅度 -4.22%
2005年汇改以来升贬幅度 22.07%
一年期美元/人民币掉期 458
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.793 6.794
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.9395 6.9493
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.777；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4859、6.4929和8.4091。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 孙琦子/张金栋; 审校 毕晓雯/林高丽)
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