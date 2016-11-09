人民币大幅震荡收盘小涨 特朗普获胜后美元渐企稳

路透上海/北京11月9日 - 人民币兑美元即期周三缩量收盘小涨，日内波幅近300点，中间价则微跌。交易员称，日内美国大选选情反复，市场避险情绪快速升温，美元指数一度跌至一个月低点；特朗普当选美国总统后美元逐渐企稳，人民币因此收窄涨幅，市场观望气氛较浓，成交明显清淡。

他们并指出，稍早中国公布的10月通胀数据好于预期，但对汇市直接影响较为有限，市场仍主要受美国大选选情左右，离岸CNH亦大幅震荡，午后与在岸人民币的价差一度拉升至200点以上。

“今天自营都没怎么做，大行在给（美元）。美国大选对汇市的影响不好说持续多久，调整过度还是会回来。”一股份行交易员称，“这是短期扰动，可能短期人民币会小幅升值，但长期还是贬值。”

亦有中资行交易员指出，大选超出市场预期，整个金融市场都在波动，人民币波动相对较小。但估计人民币的反弹空间有限。

人民币兑美元早盘一度大涨逾200点，日高至6.7550元。午后将涨幅大部分收回。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周三大跌，而墨西哥披索更是暴跌至纪录低位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7731 6.78 0.10%

中间价CNY=SAEC 6.7832 6.7817 -0.02%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 184.29亿美元 274.43亿美元

日内波动幅度(pips) 298 日低6.7848 日高6.755

今年以来升贬幅度 -4.13%

2005年汇改以来升贬幅度 22.20%

一年期美元/人民币掉期 490

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.795 6.799

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.959 6.9533

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7725；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5957、6.6147和8.4404。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）