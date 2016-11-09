人民币大幅震荡收盘小涨 特朗普获胜后美元渐企稳

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京11月9日 - 人民币兑美元即期周三缩量收盘小涨，日内波幅近300点，中间价则微跌。交易员称，日内美国大选选情反复，市场避险情绪快速升温，美元指数一度跌至一个月低点；特朗普当选美国总统后美元逐渐企稳，人民币因此收窄涨幅，市场观望气氛较浓，成交明显清淡。
他们并指出，稍早中国公布的10月通胀数据好于预期，但对汇市直接影响较为有限，市场仍主要受美国大选选情左右，离岸CNH亦大幅震荡，午后与在岸人民币的价差一度拉升至200点以上。
“今天自营都没怎么做，大行在给（美元）。美国大选对汇市的影响不好说持续多久，调整过度还是会回来。”一股份行交易员称，“这是短期扰动，可能短期人民币会小幅升值，但长期还是贬值。”
亦有中资行交易员指出，大选超出市场预期，整个金融市场都在波动，人民币波动相对较小。但估计人民币的反弹空间有限。
人民币兑美元早盘一度大涨逾200点，日高至6.7550元。午后将涨幅大部分收回。
全球汇市方面，美元兑其他主要货币周三大跌，而墨西哥披索更是暴跌至纪录低位。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.7731 6.78 0.10%
中间价CNY=SAEC 6.7832 6.7817 -0.02%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 184.29亿美元 274.43亿美元
日内波动幅度(pips) 298 日低6.7848 日高6.755
今年以来升贬幅度 -4.13%
2005年汇改以来升贬幅度 22.20%
一年期美元/人民币掉期 490
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.795 6.799
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.959 6.9533
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7725；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5957、6.6147和8.4404。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/林高丽)
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