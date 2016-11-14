人民币收盘跌破6.84元创逾七年半新低 因美指飙升且大行放手

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月14日 - 人民币兑美元即期周一大幅收贬254点，并跌破6.84元关口，创逾七年半新低；中间价则七连跌创逾七年新低；离岸人民币亦跌破6.85关口再创纪录新低。交易员称，美元指数劲扬，场内延续净购汇。未来走势仍要看美指走向，而新出炉的中国工业等数据影响有限。
他们指出，新的人民币中间价形成机制下，央行对市场容忍度提高，日内未见大行出手维稳，提供的美元流动性有限，市场仅勉强出清。由于市场认为美指在100点大关附近风险较大，可能随时回落，因此短期做空人民币的意义并不大，观望情绪较浓。
“央妈没管，（美元）价格就飞了。”一中资行交易员称，“市场没那么多美元流动性，必须有大行提供流动性才能出清，今天就是将将（勉强）出清，完全靠价格调节。”
亦有外资行交易员表示，现在这个点位很尴尬，买还是不买不好选择，美元未来上涨空间值得探讨，自营盘观望情绪渐浓。
另一外资行交易员称，特朗普当选美国总统引发美元大涨，加上美元加息预期，令这波美元涨势猛烈，在美元企稳之前，人民币仍承受贬值压力。可能要等12月美元加息落地之后，美指能稍微刹车，人民币压力才能得以缓释。
路透根据中国央行公布的数据计算显示，10月末中央银行口径外汇占款余额为226,430.04亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少2,678.64亿元人民币。
中国国家统计局周一公布，10月规模以上工业增加值同比增长6.1%，略低于路透调查预估中值6.2%；前10月固定资产投资同比增长8.3%，略高于路透预估的8.2%。10月社会消费品零售总额同比增长10%，低于路透调查预估中值10.7%。
而针对中国目前对个人结汇和境内个人购汇实行每人每年等值5万美元的年度总额是否够用，国家外汇管理局有关负责人表示，年度总额是一项便利化额度安排，并不是个人结汇和购汇的限额；在年度总额之外合理合法的用汇需求，可凭证明材料办理。
中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(11日)的CFETS人民币汇率指数CFSCNYI前周上涨0.59%至94.33，较2014年底则仍下跌5.67%。
全球汇市方面，美元指数周一劲扬，在人民币收盘后并一度升破100点大关，借助美国公债收益率攀升的势头，同时特朗普赢得美国总统大选后市场重新出现的涨势仍处在初步阶段。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.8409 6.8155 -0.37%
中间价CNY=SAEC 6.8291 6.8115 -0.26%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 231.4亿美元 294.51亿美元
日内波动幅度(pips) 269 日低6.8447 日高6.8178
今年以来升贬幅度 -5.08%
2005年汇改以来升贬幅度 20.99%
一年期美元/人民币掉期 517
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.8533 6.823
一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.038 7.0063
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.835；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3714、6.3526和8.5649。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 李文科/孙琦子; 审校 张喜良/林高丽)
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