人民币收创近八年新低 监管层对汇价波动容忍度提高

路透北京11月15日 - 人民币兑美元即期周二收跌，与八连跌的中间价同创近八年新低。交易员称，美元指数在百点关口附近徘徊，给人民币造成很大压力；而大行在关键点位亦没有值守，仅适度提供流动性，表明监管层对汇价波动的容忍度提高。在强势美元和维稳放松的共同作用下，短期人民币汇价仍将承压。

人民币即期今日早盘一度跌至6.8660元的日低水准，午后因欧元上涨带动美元回调，人民币跌幅收窄，未见大行维稳迹象。受美指大涨推动，最近不足十个交易日，人民币即期和中间价下跌逾千点，跌幅约1.5%，这在平稳为主的人民币汇率交易中并不多见。

交易员并指出，近期人民币波动较大，贬值速度超出很多自营盘预料；而客盘购汇大增。不过，人民币近期波动相较于新兴市场国家的货币仍不算大，且对一篮子货币仍相对平稳。日后市场将逐渐习惯汇价波动，日内300-600点的波幅都算正常。

“现在大行没有强烈在某个位置干预，只是在购汇多的时候释放流动性。”一中资行交易员称，“市场上并没有恐慌情绪，大家对加息早有预期，购汇也都有提前准备。”

亦有股份行交易员表示，本来以为监管层会在6.83这个位置会守一守，毕竟守多年，但这个点位在昨日迅速突破，一些自营盘开始补仓美元多头。

亦有中资行交易员表示，感觉从特朗普意外当选美国总统之后，监管层的态度就有所转变，放松了对市场的管控。“人民币的汇率要有波动性，这种行情是正常的，以后市场会逐渐习惯。”

全球汇市方面，美元周二接近13年半高点，因市场预期美国总统当选人特朗普的经济政策将提振通胀，推动债券收益率上升。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.853 6.8409 -0.18%

中间价CNY=SAEC 6.8495 6.8291 -0.30%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 276.6亿美元 231.4亿美元

日内波动幅度(pips) 246 日低6.866 日高6.8414

今年以来升贬幅度 -5.24%

2005年汇改以来升贬幅度 20.77%

一年期美元/人民币掉期 CNY1Y=CFXS 540

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.86 6.8549

一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0355 7.0445

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8559；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3749、6.3393和8.5583。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）