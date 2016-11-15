人民币收创近八年新低 监管层对汇价波动容忍度提高

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月15日 - 人民币兑美元即期周二收跌，与八连跌的中间价同创近八年新低。交易员称，美元指数在百点关口附近徘徊，给人民币造成很大压力；而大行在关键点位亦没有值守，仅适度提供流动性，表明监管层对汇价波动的容忍度提高。在强势美元和维稳放松的共同作用下，短期人民币汇价仍将承压。
人民币即期今日早盘一度跌至6.8660元的日低水准，午后因欧元上涨带动美元回调，人民币跌幅收窄，未见大行维稳迹象。受美指大涨推动，最近不足十个交易日，人民币即期和中间价下跌逾千点，跌幅约1.5%，这在平稳为主的人民币汇率交易中并不多见。
交易员并指出，近期人民币波动较大，贬值速度超出很多自营盘预料；而客盘购汇大增。不过，人民币近期波动相较于新兴市场国家的货币仍不算大，且对一篮子货币仍相对平稳。日后市场将逐渐习惯汇价波动，日内300-600点的波幅都算正常。
“现在大行没有强烈在某个位置干预，只是在购汇多的时候释放流动性。”一中资行交易员称，“市场上并没有恐慌情绪，大家对加息早有预期，购汇也都有提前准备。”
亦有股份行交易员表示，本来以为监管层会在6.83这个位置会守一守，毕竟守多年，但这个点位在昨日迅速突破，一些自营盘开始补仓美元多头。
亦有中资行交易员表示，感觉从特朗普意外当选美国总统之后，监管层的态度就有所转变，放松了对市场的管控。“人民币的汇率要有波动性，这种行情是正常的，以后市场会逐渐习惯。”
全球汇市方面，美元周二接近13年半高点，因市场预期美国总统当选人特朗普的经济政策将提振通胀，推动债券收益率上升。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.853 6.8409 -0.18%
中间价CNY=SAEC 6.8495 6.8291 -0.30%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 276.6亿美元 231.4亿美元
日内波动幅度(pips) 246 日低6.866 日高6.8414
今年以来升贬幅度 -5.24%
2005年汇改以来升贬幅度 20.77%
一年期美元/人民币掉期 CNY1Y=CFXS 540
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.86 6.8549
一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0355 7.0445
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8559；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3749、6.3393和8.5583。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
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