人民币兑美元收跌至6.87关口 净购汇格局延续人民币仍承压

路透北京11月16日 - 人民币兑美元即期周三收跌至6.87关口，再创近八年新低；而中间价亦九连跌至逾八年新低。交易员称，美指继续在百点关口附近徘徊，人民币贬值压力空前增加，而最近监管层放任净购汇格局延续，人民币后市继续承压。

特朗普当选美国总统意外大幅推高美指，相应给人民币施加贬值压力。香港离岸人民币今日亦跌破6.88元关口。最近不足十个交易日，人民币即期、离岸人民币和中间价都下跌逾千点，跌逾1.6%，这在平稳为主的人民币汇率交易中并不多见。

交易员指出，最近人民币汇价波动明显放大，贬值幅度亦超出之前预期，个人购汇需求上升，加上很多企业纷纷加入购汇大潮，即期购汇并在远期购汇以锁定汇率风险，但由于监管放任，大行也较少提供美元流动性，整体汇市很难出清，推动人民币继续贬值。

“今天在6.88的位置大行还是稍微压了压，可能稍微控制一下节奏。”一中资行交易员称。“10月结售汇逆差收窄有些出乎意料，我们本来判断是要扩大的。不过人民币跌这么快资本流出的压力应该还挺大的。”

中国国家外汇管理局公布，10月银行结售汇逆差146亿美元，环比收窄近五成，上月为逆差284亿美元。外管局并称，10月份跨境资金流出压力有所缓解，当月一些有利于外汇供求趋向平衡的因素发挥了积极作用，其中主体结汇意愿相对稳定，购汇比例环比下降。

亦有股份行交易员指出，以前很多企业都认为人民币不会跌破6.8，现在一旦跌破了，就得赶紧购汇，进行远期锁汇。由于市场没法出清购汇盘，一点点购汇量有时就会把人民币汇价打下去。

交易员们指出，未来还是要紧密关注美指动向，以及特朗普当选后的真正施政纲要，美元是否会回落，中间价将会怎么调整，不排除央行正在施行退出汇市常态性干预。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三从11个月高位回落，在过去一周上涨后稍事休整；受特朗普赢得美国选举推动，美国公债收益率上涨，带动美元在过去一周大涨。

以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.87 6.853 -0.25%

中间价CNY=SAEC 6.8592 6.8495 -0.14%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 314.09亿美元 276.6亿美元

日内波动幅度(pips) 116 日低6.8721 日高6.8605

今年以来升贬幅度 -5.48%

2005年汇改以来升贬幅度 20.47%

一年期美元/人民币掉期 CNY1Y=CFXS 550

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.8806 6.8736

一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0625 7.037

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8702；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3861、6.2954和8.5753。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）