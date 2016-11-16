人民币兑美元收跌至6.87关口 净购汇格局延续人民币仍承压

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月16日 - 人民币兑美元即期周三收跌至6.87关口，再创近八年新低；而中间价亦九连跌至逾八年新低。交易员称，美指继续在百点关口附近徘徊，人民币贬值压力空前增加，而最近监管层放任净购汇格局延续，人民币后市继续承压。
特朗普当选美国总统意外大幅推高美指，相应给人民币施加贬值压力。香港离岸人民币今日亦跌破6.88元关口。最近不足十个交易日，人民币即期、离岸人民币和中间价都下跌逾千点，跌逾1.6%，这在平稳为主的人民币汇率交易中并不多见。
交易员指出，最近人民币汇价波动明显放大，贬值幅度亦超出之前预期，个人购汇需求上升，加上很多企业纷纷加入购汇大潮，即期购汇并在远期购汇以锁定汇率风险，但由于监管放任，大行也较少提供美元流动性，整体汇市很难出清，推动人民币继续贬值。
“今天在6.88的位置大行还是稍微压了压，可能稍微控制一下节奏。”一中资行交易员称。“10月结售汇逆差收窄有些出乎意料，我们本来判断是要扩大的。不过人民币跌这么快资本流出的压力应该还挺大的。”
中国国家外汇管理局公布，10月银行结售汇逆差146亿美元，环比收窄近五成，上月为逆差284亿美元。外管局并称，10月份跨境资金流出压力有所缓解，当月一些有利于外汇供求趋向平衡的因素发挥了积极作用，其中主体结汇意愿相对稳定，购汇比例环比下降。
亦有股份行交易员指出，以前很多企业都认为人民币不会跌破6.8，现在一旦跌破了，就得赶紧购汇，进行远期锁汇。由于市场没法出清购汇盘，一点点购汇量有时就会把人民币汇价打下去。
交易员们指出，未来还是要紧密关注美指动向，以及特朗普当选后的真正施政纲要，美元是否会回落，中间价将会怎么调整，不排除央行正在施行退出汇市常态性干预。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三从11个月高位回落，在过去一周上涨后稍事休整；受特朗普赢得美国选举推动，美国公债收益率上涨，带动美元在过去一周大涨。
以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.87 6.853 -0.25%
中间价CNY=SAEC 6.8592 6.8495 -0.14%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 314.09亿美元 276.6亿美元
日内波动幅度(pips) 116 日低6.8721 日高6.8605
今年以来升贬幅度 -5.48%
2005年汇改以来升贬幅度 20.47%
一年期美元/人民币掉期 CNY1Y=CFXS 550
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.8806 6.8736
一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0625 7.037
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8702；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3861、6.2954和8.5753。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 李文科/孙琦子; 审校 杨淑祯/乔艳红)
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