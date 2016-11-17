人民币震荡收平 6.87关口大行全天站岗市场情绪谨慎

路透北京11月17日 - 人民币兑美元即期周四震荡收平；而中间价十连跌至八年半新低。交易员称，美指上日触及14年新高打压中间价，今日虽略回调但仍在高位，人民币继续承压。今日大行在6.87关口站岗值守，自营盘见状纷纷止盈。但今日油盘购汇较多，汇价在6.87附近争夺。

交易员指出，由于美元指数连日上涨且已经处于历史高位，回调风险加大，机构投资者看多美元的意愿在下降；加上担心监管层出手维稳，银行自营盘也在缩减美元多头头寸。而客盘依然是购汇为主，且念及12月美联储加息可能继续提振美元，客盘也有意愿推迟结汇。

“最近结汇都比较消极，可能觉得这两天美指上的比较快，客户都比较贪心，觉得等等价格会更好。”一股份行交易员称。

他并表示，今天中间价偏高，大行管的也比较严，未来方向不好判断，美元和人民币都在十字路口。“明天再看看大行的态度，可能会盘整一段，现在大家都没什么谱。”

“今天大行出来了，不是主动砸，就是在6.87位置牢牢站着，很多人看（美元）上不去，不敢轻易买。”一中资行交易员称。

美国财政部周三公布数据显示，9月中国持有的美国国债规模连续第四个月下降，减少280亿美元至1.157万亿美元。过去12个月，中国持有的美国国债下降8%，但仍为美国国债第一大持有国。

中国大成基金管理有限公司首席经济学家、中国央行金融研究所前所长姚余栋周四称，美元指数是脆弱的强势，已经差不多要到“顶”了，人民币不会持久贬值。而在全球经济增长新平庸状况下，占优货币需要被关注，未来全球配置资产可以选择美国、中国、印度这三驾马车。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周四回落，因有猜测认为，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦有可能会对美元飙升及美债收益率的上升表达担忧之情。美元指数过去一周曾飙升至13年半高位。

以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.87 6.87 0.00%

中间价CNY=SAEC 6.8692 6.8592 -0.15%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 303.46亿美元 314.09亿美元

日内波动幅度(pips) 89 日低6.876 日高6.8671

今年以来升贬幅度 -5.48%

2005年汇改以来升贬幅度 20.47%

一年期美元/人民币掉期 575

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.8805 6.888

一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0535 7.0675

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8685；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3472、6.287和8.5387。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）