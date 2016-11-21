人民币缩量续收创近八年半新低 考验6.90元关口支撑

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京11月21日 - 人民币兑美元即期周一缩量续收跌，与12连跌的中间价双双逼近6.90元关口，刷新近八年半低点，因美元指数依旧强势。交易员称，即期汇价连续调整后，市场观望气氛略有升温，成交出现萎缩；监管层则继续启动中间价过滤机制，缓和汇价螺旋下跌压力。
他们并表示，近期监管层已调整汇率管理方式，盘中只适度提供美元流动性，且不会刻意连续值守某个具体价位；对汇率波动容忍度上升会激发客盘提前购汇，短期内可能会增加部分购汇压力，令人民币汇价仍承压，但实需原则下中期汇价继续调整压力会下降。由于临近年底离岸市场人民币流动性更为趋紧，且波动性更大，两地点差有所扩大。
“点差扩大还是因为人民币流动性比较吃紧，一到年底都会这样。”一外资行交易员称，“现在美元一枝独秀，其它货币都在贬值，上周很多机构已经调整了年底人民币兑美元的贬值幅度，很多认为年底会破7。”
亦有中资行交易员表示，最近贬值还是调整了一些供需，比较均衡了，但汇价基本跟着美元走，监管层也不再守卫具体点位，日内会提供些流动性，但不会主动去控制价格。
盘古宏观团队维持今年底人民币兑美元汇率约在6.9左右，明年年底约在7.2左右的判断。但在未来一段时间内，应该警惕人民币贬值预期与短期资本外流之间的相互强化。因此，通过进一步增强人民币汇率形成机制弹性，避免市场形成持续的贬值预期，就变得日益重要。
此前路透根据定价机制测算，人民币兑美元中间价今日预计会开在6.9064元附近，较上日贬值约268点。而实际人民币中间价则报6.8985元，并未跌破6.90元关口，上日中间价为6.8796元。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一在亚洲市场守在13年半高位附近，投资者坚持认为，美国总统当选人特朗普将实施扩张性财政政策，这将推高利率。
以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.8956 6.8912 -0.06%
中间价CNY=SAEC 6.8985 6.8796 -0.27%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 262.08亿美元 387.71亿美元
日内波动幅度(pips) 82 日低6.8992 日高6.891
今年以来升贬幅度 -5.83%
2005年汇改以来升贬幅度 20.03%
一年期美元/人民币掉期 560
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.9108 6.907
一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0905 7.0835
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8962；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3172、6.2125和8.5083。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)
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