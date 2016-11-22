人民币放量收升 客盘购汇意愿强烈料令反弹受阻

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京11月22日 - 人民币兑美元即期周二放量收升，中间价则大涨逾200点结束12连跌，因美元指数高位回落。交易员称，大行仍向市场提供美元流动性，但由于客盘逢低购汇意愿强烈，人民币反弹反成购汇良机，中资大行“且战且退”，短期汇价反弹料受阻。
他们并指出，市场预期12月美联储加息甚至明年1月特朗普正式就任美国总统前，美指料维持强势，而离岸CNH跌回6.91元附近，亦表明离岸资金仍看空人民币。
“美元指数连涨了十来天，也是时候回调一下了，不过最多也就回调到100点，这样一来人民币也涨不上去，市场情绪就是这样，客盘购汇还是持续性主流。”一股份行交易员称。
他并表示，监管层一直在管控的是流动性而不是具体价格，人民币目前的跌幅仍在可控范围内，现在大行不再固守点位也可以理解。
“美指调整可能是时间上的调整，但空间上应该不会很大，所以没有外力的情况下，人民币要反弹很难，大家都倾向逢低购汇，大行也是慢慢退。”另一中资行交易员称。
中国社会科学院学部委员余永定和社科院世经政所副研究员肖立晟撰文称，从现在到特朗普政府上台之前的这段时间是放弃对外汇市场的干预、让人民币贬值到位的窗口期。希望央行能沿着“8·11”汇改的思路，在做好预案的基础上，尽快完成中国汇率制度改革。
全球汇市方面，美元周二稍事休整，投资者对涨势进行整固。此前对美国总统当选人特朗普执政将增加财政支出及令通胀上升的预期推升美元。
美元指数在过去10日累计上涨近5%，因投资者押注美国当选总统特朗普将增加财政支出，可能引发通胀和推高利率。分析师指出，鉴于本周交易天数减少，短期内没有重大事件可改变市场对美联储下月升息的预期，美元前景仍然正面。
以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.888 6.8956 0.11%
中间价CNY=SAEC 6.8779 6.8985 0.30%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 330.22亿美元 268.04亿美元
日内波动幅度(pips) 56 日低6.8912 日高6.8856
今年以来升贬幅度 -5.73%
2005年汇改以来升贬幅度 20.16%
一年期美元/人民币掉期 580
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.9097 6.905
一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.087 7.088
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8901；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.315、6.2078和8.6018。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)
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