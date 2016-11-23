人民币震荡收跌两地点差扩大 盘中大行适度提供流动性

路透上海/北京11月23日 - 人民币兑美元即期周三震荡收跌，中间价调整主因昨日市场价较低。交易员称，月末客盘实需购汇需求仍不少，大行仍需适度提供美元流动性，但模式更加灵活；本周美国迎来感恩节假期，美元指数高位整固，短期人民币汇价或可暂守6.9元关口。

他们并表示，离岸CNH盘中跌破6.92元关口，再刷记录新低，与在岸价差一度拉大至逾300点，表明离岸仍相对看空。由于此前中间价启动过滤机制，加上市场价逼近6.9元而未破，市场猜测该点位可能是监管层的阶段底线，在美元指数偏强情况下，监管层会否坚守还未可知。

“看到不少自营盘在TP（止盈），可能觉得监管层要守6.9吧，别的逻辑也讲不通。”一中资行交易员称，“美元指数高处不胜寒，一些机构的获利已经很丰厚了。”

他并表示，日内有看到大行提供流动性，不过模式较以往更加灵活，不再是死守某一点位，而是在多个点位都有出现，也容忍汇价波动。

亦有中资行交易员表示，估计6.9没那么容易过去的，当然如果外部美指继续强势，强守也会比较累，关键还得看监管层的态度。

全球汇市方面，美元周三徘徊在近期所及的13年半高位附近，在大涨后稍事歇息。在特朗普执政下财政刺激将扩大的前景，令外界预期美国利率将比先前预想的更进一步上升，这在之前推动美元走扬。

以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.8928 6.888 -0.07%

中间价CNY=SAEC 6.8904 6.8779 -0.18%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 218.37亿美元 337.56亿美元

日内波动幅度(pips) 59 日低6.8980 日高6.8904

今年以来升贬幅度 -5.79%

2005年汇改以来升贬幅度 20.07%

一年期美元/人民币掉期 583

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.9215 6.9131

一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0995 7.0788

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8934；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.332、6.2123和8.5532。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）