人民币震荡收跌两地点差扩大 盘中大行适度提供流动性

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京11月23日 - 人民币兑美元即期周三震荡收跌，中间价调整主因昨日市场价较低。交易员称，月末客盘实需购汇需求仍不少，大行仍需适度提供美元流动性，但模式更加灵活；本周美国迎来感恩节假期，美元指数高位整固，短期人民币汇价或可暂守6.9元关口。
他们并表示，离岸CNH盘中跌破6.92元关口，再刷记录新低，与在岸价差一度拉大至逾300点，表明离岸仍相对看空。由于此前中间价启动过滤机制，加上市场价逼近6.9元而未破，市场猜测该点位可能是监管层的阶段底线，在美元指数偏强情况下，监管层会否坚守还未可知。
“看到不少自营盘在TP（止盈），可能觉得监管层要守6.9吧，别的逻辑也讲不通。”一中资行交易员称，“美元指数高处不胜寒，一些机构的获利已经很丰厚了。”
他并表示，日内有看到大行提供流动性，不过模式较以往更加灵活，不再是死守某一点位，而是在多个点位都有出现，也容忍汇价波动。
亦有中资行交易员表示，估计6.9没那么容易过去的，当然如果外部美指继续强势，强守也会比较累，关键还得看监管层的态度。
全球汇市方面，美元周三徘徊在近期所及的13年半高位附近，在大涨后稍事歇息。在特朗普执政下财政刺激将扩大的前景，令外界预期美国利率将比先前预想的更进一步上升，这在之前推动美元走扬。
以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.8928 6.888 -0.07%
中间价CNY=SAEC 6.8904 6.8779 -0.18%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 218.37亿美元 337.56亿美元
日内波动幅度(pips) 59 日低6.8980 日高6.8904
今年以来升贬幅度 -5.79%
2005年汇改以来升贬幅度 20.07%
一年期美元/人民币掉期 583
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.9215 6.9131
一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0995 7.0788
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8934；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.332、6.2123和8.5532。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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