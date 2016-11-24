人民币随中间价大幅收跌创近八年半新低 续贬压力仍大

路透上海/北京11月24日 - 人民币兑美元即期周四大幅收跌，与中间价均创出近八年半新低。交易员称，中间价根据定价机制运行，足见监管层仍有定力；盘中客盘仍偏购汇，大行在6.92元关口继续向市场提供美元流动性；但美元指数强势不改，人民币续贬压力仍较大。

他们并表示，离岸CNH早盘一度跌破6.96元关口，再刷记录新低，与在岸价差亦扩大至400点，但随后呈探底反弹，疑似出现大行维稳迹象。即期市场贬值压力亦有向掉期市场转移的迹象，一年期掉期买盘增加，掉期点明显上扬。

“一开盘就一步到位了，后来大行来了（美元）就下来一些，日内还是蛮平稳的。”一股份行交易员称。

他并表示，当前自营盘只能顺着趋势做，不过美元指数涨得太凶，也增加了市场的顾虑，担心其随时回调。

“（对人民币走势）真的要放开思想，不要拘泥于特定的水平，但年化贬值幅度还是比较惊人的，不知道明年购汇是什么情况。”一外资行交易员称。

全球汇市方面，周四美元兑欧元超越更多去年高位，只有2015年3月高点1.0457还站在该货币对通往平价的路上。银行业者再次表示有可能达到平价水平。

美国市场周四因感恩节休市，交投料将清淡。欧洲时段早盘，美元又树立起一系列新的地标，在周三美国发布又一波强劲数据之后延续涨势。

以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.9189 6.8928 -0.38%

中间价CNY=SAEC 6.9085 6.8904 -0.26%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 362.88亿美元 240.92亿美元

日内波动幅度(pips) 122 日低6.927 日高6.9148

今年以来升贬幅度 -6.15%

2005年汇改以来升贬幅度 19.62%

一年期美元/人民币掉期 619

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.95 6.9539

一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.124 7.132

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9194；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2934、6.1336和8.5986。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）