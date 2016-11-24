人民币随中间价大幅收跌创近八年半新低 续贬压力仍大

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海/北京11月24日 - 人民币兑美元即期周四大幅收跌，与中间价均创出近八年半新低。交易员称，中间价根据定价机制运行，足见监管层仍有定力；盘中客盘仍偏购汇，大行在6.92元关口继续向市场提供美元流动性；但美元指数强势不改，人民币续贬压力仍较大。
他们并表示，离岸CNH早盘一度跌破6.96元关口，再刷记录新低，与在岸价差亦扩大至400点，但随后呈探底反弹，疑似出现大行维稳迹象。即期市场贬值压力亦有向掉期市场转移的迹象，一年期掉期买盘增加，掉期点明显上扬。
“一开盘就一步到位了，后来大行来了（美元）就下来一些，日内还是蛮平稳的。”一股份行交易员称。
他并表示，当前自营盘只能顺着趋势做，不过美元指数涨得太凶，也增加了市场的顾虑，担心其随时回调。
“（对人民币走势）真的要放开思想，不要拘泥于特定的水平，但年化贬值幅度还是比较惊人的，不知道明年购汇是什么情况。”一外资行交易员称。
全球汇市方面，周四美元兑欧元超越更多去年高位，只有2015年3月高点1.0457还站在该货币对通往平价的路上。银行业者再次表示有可能达到平价水平。
美国市场周四因感恩节休市，交投料将清淡。欧洲时段早盘，美元又树立起一系列新的地标，在周三美国发布又一波强劲数据之后延续涨势。
以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.9189 6.8928 -0.38%
中间价CNY=SAEC 6.9085 6.8904 -0.26%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 362.88亿美元 240.92亿美元
日内波动幅度(pips) 122 日低6.927 日高6.9148
今年以来升贬幅度 -6.15%
2005年汇改以来升贬幅度 19.62%
一年期美元/人民币掉期 619
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.95 6.9539
一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.124 7.132
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9194；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2934、6.1336和8.5986。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。