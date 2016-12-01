人民币小幅收跌 离岸人民币流动性紧张致两地价差收窄

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京12月1日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，中间价则结束三连升。交易员称，今日中间价定价有较为明显的过滤机制，目的也是希望稳定市场预期；但美元强势未扭转前，市场仍是净购汇，大行仍需向市场提供美元流动性，人民币汇率走势料仍承压。
他们并指出，受离岸人民币流动性紧张影响，离岸CNH探底反弹，午盘一度收窄与在岸价差至18左右，随后有所扩大，而昨日两地价差还维持在300点左右。随着离岸人民币资金池的不断收紧，离岸CNH和在岸汇价料难再现明显偏离状况。
“今天出消息说人民币不让出去了，离岸人民币流动性就收缩了，拆借利率也上去了，两地点差也收窄了。”一股份行交易员称，“离岸掉期上得也很明显，一年期掉期早上都超过2,000点了。”
离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)不同期限利率周四均现明显上涨，其中隔夜最新报4.81833%，较昨日2.94033%大幅高出近两个百分点，创出逾两个月新高；其他期限也出现了不同程度上涨，一年期拆借利率升至4.61%，为近九个月新高。
人民币汇率贬值预期加剧，中国央行正努力平衡资本双向流动。继早前要求银行警惕资金以虚假境外投资借道上海自贸区流出后，两位消息人士周四透露，央行再度发文要求境内企业人民币境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理，并要求经办行和放款人做好额度控制。
有交易员认为，此举可能会进一步减少离岸的人民币资金池，一旦离岸人民币流动性有风吹草动，肯定会影响到离岸CNH市场汇率。
由于离岸人民币并没有真正的货币市场，机构主要通过掉期市场来获得资金，通常隔夜掉期点隐含利率就是货币市场的利率。路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率周四一度涨至约4.9%，创出逾两个月新高；午后逐渐回落至3%以下。
另有中资行交易员表示，今天PMI数据较好，可能央行公布中间价时将这个数据考虑了进去。
先行指标印证中国经济正处于复苏通道之中。11月官方制造业和非制造业PMI双升至逾两年高位，超市场预期，从生产到需求到价格的各分项指数亦齐回升，预示经济短期已企稳，完成年内增长目标无虞。
全球汇市方面，美元兑日圆周四触及九个半月高位，因石油输出国组织(OPEC)达成减产协议后油价大涨，提升了通胀预期和美国公债收益率。
美国总统当选人特朗普提名担任财长的努钦(Steven Mnuchin)，在获得提名后发表的首次讲话中，没有给出任何对于强势美元感到不安的暗示，这让交易商获得了买进美元的新动力。
以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.8949 6.887 -0.11%
中间价CNY=SAEC 6.8958 6.8865 -0.13%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 307.1亿美元 289.49亿美元
日内波动幅度(pips) 40 日低6.8957 日高6.8917
今年以来升贬幅度 -5.82%
2005年汇改以来升贬幅度 20.04%
一年期美元/人民币掉期 565
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.905 6.9185
一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0995 7.0883
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8941；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3235、6.05和8.636。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)
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