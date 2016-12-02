人民币小幅收升 离岸流动性持续紧张致两地价差一度倒挂

路透北京12月2日 - 人民币兑美元即期周五小幅收涨，中间价走升至10日高位。交易员称，今日中间价定价基本未用过滤机制，场内虽然净购汇格局延续，仍需大行提供美元流动性，但整体成交基本在中间价的贬值区域，显示监管有所放松，市场情绪趋于稳定。

他们并指出，离岸人民币流动性持续紧张，导致离岸CNH继续走升，一度两岸价格呈现倒挂趋势，而前天两地价差还维持在300点左右。午后香港离岸美元/人民币隔夜掉期大幅上涨至逾40点，创近两个半月新高，香港离岸人民币隔夜掉期隐含利率大涨至逾8.475%，创逾两个半月新高。

“这几天市场上流传控人民币流出的措施，市场觉得资金流出前景不明，更愿意持有头寸不愿拆出，拉高了资金价格。”一位香港交易员表示。

市场预计，尽管12月美联储加息箭在弦上，但这一预期已经基本消化，对人民币汇率影响有限，且不排除美指出现一定程度回落，在这种背景下，当前中国监管收紧跨境资本流出的政策或将告一段落。

“这两天为了汇率维稳，干预比较大，就是在一些整数位、半数位，但今天中间价没有特别过滤，应该是到了某个位置可以稍微放松一下。”一中资行交易员称。

近期人民币汇率贬值预期加剧，中国央行频出政策努力平衡资本双向流动，致离岸流动性持续收紧。离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)不同期限利率周五继续上涨，其中隔夜最新报7.159%，较昨日4.81833%大涨近五成，续刷新逾两个月新高；其他期限也出现了不同程度上涨，一年期拆借利率亦继续攀升至4.958%，创逾九个月新高，昨日为4.61%。

由于离岸人民币并没有真正的货币市场，机构主要通过掉期市场来获得资金，通常隔夜掉期点隐含利率就是货币市场的利率。路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率周五亦涨至7%以上的水平，较昨日收盘2.005%的水平大幅攀升2.5倍左右，刷新逾两个月新高。

一项路透调查显示，分析师预测中国人民币明年将跌至近10年低点，因受资本持续外流影响，加上美国升息步伐快于先前预期的看法推升美元。人民币上周跌至2008年6月初以来最低水准，跟随新兴市场资产的广泛跌势，因特朗普11月意外赢得美国总统选举后，美元劲升。

全球汇市方面，美元兑欧元和一篮子货币料将录得四周以来的首个周线跌幅，投资者在美国就业报告公布及意大利进行修宪公投前削减欧元空仓。

以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.8818 6.8949 0.19%

中间价CNY=SAEC 6.8794 6.8958 0.24%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 347.31亿美元 307.1亿美元

日内波动幅度(pips) 66 日低6.8855 日高6.8789

今年以来升贬幅度 -5.64%

2005年汇改以来升贬幅度 20.27%

一年期美元/人民币掉期 513

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.8824 6.8795

一年期NDFCNY1YNDFOR= 7.0955 7.089

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8791；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.3517、6.0355和8.6919。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）