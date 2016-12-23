人民币窄幅整理微收贬 圣诞行情期间交投淡静

路透北京12月23日 - 人民币兑美元即期周五微收贬，中间价小幅走弱。交易员称，自营盘年底以减头寸为主，客盘购汇压力则未见放缓迹象，大行继续适度提供美元流动性，新年前监管层料不会放任人民币走贬，短期预计在6.93-6.97之间窄幅波动。

圣诞节临近,全球金融市场亦进入“圣诞行情”，美元指数强势整理，给人民币汇率以喘息时机。但交易员指出，美元下方的支撑较强，人民币贬值压力犹存。圣诞前夕市场交易兴趣不大，由于波动区间狭窄，部分机构参与倒量。

“跟前几天比，购汇偏大一些，压力还是越来越大，没有缓和的迹象，...还是不放任贬值的态度，会守一守，除非美元突破104，否则6.96很难突破。”一中资行交易员指出。

一外资行交易员也指出，圣诞节临近，交易员也都到了休假高峰，下周都不会有什么行情，美国的重要数据也基本都出来了，在这样的背景下，人民币年底估计维持窄幅波动行情。“市场蛮安静的，今天汇价波动很小，一些机构就倒到量。”

他们并指出，离岸人民币流动性紧张状况虽然略有缓解，但仍偏紧，这限制离岸人民币空头发展，两地汇价继续倒挂。

全球汇市方面，外汇市场周五波澜不兴，交易员已经进入耶诞假期模式，不过市场仍看好美元来年走多，因利差走势对美元有利。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.9494 6.9466 -0.04%

中间价CNY=SAEC 6.9463 6.9435 -0.04%

成交额<CNYSPTVOL=CFXT 322.66亿美元 347.18亿美元

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日内波动幅度(pips) 21 日低6.9503 日高6.9482

今年以来升贬幅度 -6.56%

2005年汇改以来升贬幅度 19.10%

一年期美元/人民币掉期 550

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.9508 6.949

一年期NDF<CNY1YNDFOR= 7.255 7.233

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.9496；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.2588、5.9215和8.5403。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）