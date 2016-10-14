人民币小幅收升中间价终结七连跌 通胀数据优于预期影响有限

路透上海/北京10月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收升，隔夜美指调整致中间价结束七连跌。交易员称，虽然中间价明显反弹，且大行及其代理行维稳力量仍不时出现，但客盘仍略偏购汇，即期汇价因此反弹受限。

他们也指出，今日最新公布的中国9月通胀数据好于预期，但对汇市几无影响；由于美联储年内加息可能性较大，英国退欧等问题仍困扰主要非美货币，美元指数料难现深幅调整，若监管有意坚持容忍人民币汇率较大波动，汇价料仍有一定调整空间。

“按说加入SDR之后监管层应该允许汇率弹性放大，但维稳力量还是在的，只是力度不像上个月那么大了。”一股份行交易员称，“说是要放开，但狼来了的故事讲太多就没人信了。”

亦有外资行交易员称，欧元、英镑都在跌，美元指数被动上涨，这对人民币不利；但只要结售汇没有大规模逆差，估计央行还是愿意让汇率动一动的。

中国国家统计局周五公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，超预期上涨，9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.1%，结束四年半以来的负增长。分析师称，货币政策将延续稳健态势。

全球汇市方面，美元周五上涨，追随美国公债收益率的涨势，本周料录得周线涨幅，投资者等待美国零售销售数据及美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的讲话，这些经济事件或许会夯实年底前升息的预期。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7255 6.7299 0.07%

中间价CNY=SAEC 6.7157 6.7296 0.21%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 265.26亿美元 240.12亿美元

日内波动幅度(pips) 58 日低6.7265 日高6.7207

今年以来升贬幅度 -3.45%

2005年汇改以来升贬幅度 23.06%

一年期美元/人民币掉期 626

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7339 6.7356

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.9043 6.8973

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7249；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4106、6.4678和8.2073。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）