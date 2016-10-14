人民币小幅收升中间价终结七连跌 通胀数据优于预期影响有限

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海/北京10月14日 - 人民币兑美元即期周五小幅收升，隔夜美指调整致中间价结束七连跌。交易员称，虽然中间价明显反弹，且大行及其代理行维稳力量仍不时出现，但客盘仍略偏购汇，即期汇价因此反弹受限。
他们也指出，今日最新公布的中国9月通胀数据好于预期，但对汇市几无影响；由于美联储年内加息可能性较大，英国退欧等问题仍困扰主要非美货币，美元指数料难现深幅调整，若监管有意坚持容忍人民币汇率较大波动，汇价料仍有一定调整空间。
“按说加入SDR之后监管层应该允许汇率弹性放大，但维稳力量还是在的，只是力度不像上个月那么大了。”一股份行交易员称，“说是要放开，但狼来了的故事讲太多就没人信了。”
亦有外资行交易员称，欧元、英镑都在跌，美元指数被动上涨，这对人民币不利；但只要结售汇没有大规模逆差，估计央行还是愿意让汇率动一动的。
中国国家统计局周五公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%，超预期上涨，9月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨0.1%，结束四年半以来的负增长。分析师称，货币政策将延续稳健态势。
全球汇市方面，美元周五上涨，追随美国公债收益率的涨势，本周料录得周线涨幅，投资者等待美国零售销售数据及美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的讲话，这些经济事件或许会夯实年底前升息的预期。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.7255 6.7299 0.07%
中间价CNY=SAEC 6.7157 6.7296 0.21%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 265.26亿美元 240.12亿美元
日内波动幅度(pips) 58 日低6.7265 日高6.7207
今年以来升贬幅度 -3.45%
2005年汇改以来升贬幅度 23.06%
一年期美元/人民币掉期 626
CNY1Y=CFXS
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期CNH=D3 6.7339 6.7356
一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.9043 6.8973
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7249；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4106、6.4678和8.2073。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/杨淑祯)
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