美指调整人民币反弹收升 但逢低购汇盘料阻续涨空间

路透上海/北京10月31日 - 人民币兑美元即期周一收升，但波动区间狭窄，中间价大涨217点升破6.77元关口，因美元指数上周五大跌。交易员称，虽然客盘逢低购汇盘旺盛，但大行整数关口前适度提供美元流动性，向市场表明态度，短期汇价料低位盘整。

他们并指出，美国大选变数令美元指数反弹遇阻，这也缓和了人民币贬值压力；但周末外管局收紧结售汇逆差传言，以及中国银联停止资本项下保险支付说法也反应市场情绪仍较为脆弱，人民币短期要扭转颓势也面临较大困难。

“客盘购汇太强，都不知道哪儿冒出来的...大行就一直在6.77关口压着，到收盘前还是没压住。”一股份行交易员称，“可能美指回调之后，大家觉得是逢低购汇的机会吧。”

亦有中资行交易员表示，银联支付限制等会对个人投资者心理造成一定影响，对汇市影响更大的还是“邮件门”，可能让美元指数进一步回调。

中国外汇管理局周五晚间在网站上发布声明称，近期有关外管局要求部分商业银行采取适当措施，收窄结售汇逆差的报导“不准确”。声明还称，外管局要求银行遵守现行外汇管理规定，切实履行展业自律要求，加强真实性合规性审核。

中国银联国际周六公告称，通过商户交易监测发现，部分境外保险类商户存在单卡单商户多笔交易量激增的情况，为此重申：境内居民在境外购买与意外、疾病等旅游消费相关的经常项目保险，可以使用银联卡支付；其他保险项目严禁使用银联卡支付。

中国央行货币政策委员会委员樊纲表示，中国不要再实行固定汇率，也不要再盯住美元，甚至也不要再盯住“一篮子”货币，要重点关注影响人民币汇率的三大因素。

全球汇市方面，美元周一小涨，料录得月线涨幅，但仍低于近期高位，因美国联邦调查局(FBI)对民主党总统候选人希拉里的邮件使用情况发起新的调查，动摇了市场对于她将赢得总统选举的信心。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.7708 6.7795 0.13%

中间价CNY=SAEC 6.7641 6.7858 0.32%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 287.69亿美元 273.36亿美元

日内波动幅度(pips) 38 日低6.772 日高6.7682

今年以来升贬幅度 -4.09%

2005年汇改以来升贬幅度 22.24%

一年期美元/人民币掉期 540

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期CNH=D3 6.7803 6.7846

一年期NDFCNY1YNDFOR= 6.945 6.951

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7699；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4208、6.4583和8.2469。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）